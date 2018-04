Swing for the Kids 2018 khai mạc - Nơi chắp cánh những ước mơ

Ngày 21/4, giải golf từ thiện Vì trẻ em Việt Nam lần thứ 12 – Swing for the Kids 2018 do Báo Đầu tư phối hợp với Tập đoàn BRG và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) tổ chức đã diễn ra thành công tại sân Kings Course và Kings Island (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Thu hút gần 260 golf thủ tranh tài – đạt con số kỷ lục trong 12 mùa giải, Swing for the Kids 2018 bắt đầu thi đấu theo thể thức shortgun start từ 12h00’. Điểm thú vị là các golf thủ được tranh tài tại sân Kings Course, được biết đến với hố gôn số 19 độc đáo, đánh từ đỉnh thác xuống green giữa hồ, đem đến những trải nghiệm độc đáo chưa từng có tại Việt Nam cho các golf thủ. Sân được thiết kế bởi Jack Nicklaus II, con trai cả và cũng là chủ tịch của công ty thiết kế sân golf hàng đầu thế giới Nicklaus Design huyền thoại golf số một thế giới Jack Nicklaus sáng lập.

Lễ công bố và trao giải cho các golf thủ có thành tích được tổ chức tại Gala Dinner, lúc 18h00 cùng ngày tại Phòng tiệc Câu lạc bộ của Sân golf Kings’ Island.

Kể từ mùa giải đầu tiên năm 2007, Giải Golf thường niên Vì trẻ em Việt Nam – Swing for the Kids đã trở thành một hoạt động thể thao từ thiện được đón đợi vào mỗi dịp cuối xuân hàng năm. Giải cũng là nơi để cộng đồng các nhà đầu tư, doanh nhân trong và ngoài nước, các nhà ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế… không chỉ thể hiện tấm lòng nhân ái mà còn gặp gỡ, giao lưu, trao đổi các ý tưởng trong cuộc sống và trong sự nghiệp.

Chủ tịch danh dự giải gôn Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids, Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu Tư Võ Hồng Phúc khẳng định, sự thành công nhiều năm qua chứng tỏ Swing for the Kids đã đi đúng hướng, giữ đúng tôn chỉ mục đích và ý nghĩa nhân văn ban đầu.

“Chúng tôi rất xúc động mỗi khi được tận tay trao tặng các suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên hiếu học vượt khó. Được đồng hành và từng bước nhìn thấy sự trưởng thành của các em thực sự là sự may mắn và tự hào của những người sáng lập và đồng hành tổ chức Giải golf từ thiện Swing for the Kids,” ông Phúc chia sẻ.

“Trong những năm qua, học bổng Swing for the Kids đã góp phần biến ước mơ thành hiện thực cho nhiều em học sinh, sinh viên. Chúc mừng các em đã nỗ lực vượt khó và sử dụng hiệu quả học bổng đã được quyên góp hình thành từ hàng trăm, hàng ngàn những tổ chức, cá nhân có trái tim nhân ái và cùng chung mục đích Chắp cánh ước mơ Việt Nam”.

Ban Tổ chức Swing for the Kids 2018 đã gây quỹ được hơn 1,8 tỷ đồng để trao học bổng thông qua Quỹ học bổng Vì trẻ em Việt Nam do Báo Đầu tư khởi xướng và Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Đặc biệt, với uy tín và tính chuyên nghiệp ngày càng được khẳng định qua 12 mùa giải, Ban Tổ chức Swing for the Kids 2018 đã nhận được sự tham gia lần đầu tiên với tư cách Tài trợ Bạc và lời hứa sẽ tiếp tục đồng hành nhiều hơn nữa với giải đấu của Ông Bob Parsons - tỷ phú người Mỹ, nhà sáng lập và điều hành hãng dụng cụ golf nổi tiếng Parsons Xtreme Golf, thông qua cầu nối đầy uy tín và trân trọng đối với Swing for the Kids của Bà Nguyễn Thị Nga, Tập đoàn BRG – đơn vị Đồng tổ chức Giải trong 7 năm qua và Tập đoàn Sungroup cũng lần đầu tiên đồng hành Giải với tư cách Nhà tài trợ Bạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc Giải đấu mùa thứ 12, ông Lê Trọng Minh, Tổng biên tập Báo Đầu tư, Trưởng Ban tổ chức Giải golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam lần thứ 12 - Swing for the Kids 2018 nhấn mạnh: “Rất nhiều những tổ chức và cá nhân khác đang thầm lặng đóng góp để Swing for the Kids trở nên lớn mạnh hơn.