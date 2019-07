Thể thao Việt Nam có vé chính thức đầu tiên dự Olympic Tokyo

Các bộ môn thể thao trên toàn thế giới đang bước vào giai đoạn nước rút của vòng loại Olympic Tokyo 2020. Môn bơi cũng không phải là ngoại lệ.



Giải đấu chính được các VĐV bơi tập trung để cố gắng đoạt vé dự Olympic Tokyo là giải bơi vô địch thế giới đang diễn ra tại Gwangju (Hàn Quốc).



Ở giải đấu này, tin vui đã đến với thể thao Việt Nam khi VĐV Nguyễn Huy Hoàng đã chính thức đoạt vé dự Olympic Tokyo 2020 sau khi vượt qua chuẩn A nội dung 800m tự do nam.





Nguyễn Huy Hoàng giành vé đầu tiên dự Olympic Tokyo cho đoàn thể thao Việt Nam.