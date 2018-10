Thừa Thiên - Huế nỗ lực khôi phục đua xe đạp lòng chảo tại SVĐ Tự Do

Toàn cảnh Sân vận động Tự Do có đường đua lòng chảo. Từ lâu sân vận động Tự Do (Huế) đã được biết đến như sân vận động đầu tiên của Đông Nam Á vừa có thể tổ chức thi đấu bóng đá, vừa có thể tổ chức đua xe đạp vì thiết kế đường chạy quanh sân có hình lòng chảo. Trước năm 1975 đã có nhiều giải đấu xe đạp lòng chảo thường xuyên tổ chức tại đây vì môn thể thao này có trong chương trình Olympic được các tay đua hồi trước rất thích tranh tài. Vận động viên xe đạp khi đua lòng chảo ngoài tốc độ, thể lực và sức bền, còn phải có óc quan sát phán đoán tốt, kỹ năng chạy chậm tốt, biết đưa ra chiến thuật hợp lý một cách nhanh nhất. Trong giai đoạn thử nghiệm và luyện tập, các vận động viên đang sử dụng loại xe MTB để đạp ở lòng chảo, tuy nhiên đây chưa phải loại xe chuyên dụng để đua lòng chảo nên tốc độ và kỹ thuật chưa hoàn chỉnh. Một vận động viên bị lỗi kỹ thuật nên phải vác xe từ đỉnh của chảo xuống vì độ dốc cao và dựng đứng rất nguy hiểm. Xe đạp lòng chảo gồm rất nhiều nội dung thi đấu: Đua cá nhân tính giờ, đua tốc độ, đua thể lực, đua đường trường, đua tính điểm. Một vòng chảo thường là 250m ở đáy chảo, càng gần miệng chảo thì chiều dài mỗi vòng càng lớn. Các vận động viên tham gia luyện tập đều là những người yêu xe đạp nhưng không phải là vận động viên chuyên nghiệp nên hạn chế về kỹ thuật, thể lực và kinh nghiệm. Rất khó để hoàn thành một vòng đạp trên lòng chảo. Một VĐV đã leo lên đỉnh lòng chảo nghiêng 45 độ thành công. Hiện tại mặt đường đua lòng chảo của sân vận động Tự Do đã xuống cấp , cần có sự chỉnh trang tu bổ kịp thời. Và cần sự đầu tư chuyên nghiệp từ phương tiện cũng như các HLV có kinh nghiệm về đua xe đạp lòng chảo, tránh những tai nạn đáng tiếc khi luyện tập cũng như thi đấu. Việc khôi phục trở lại xe đạp lòng chảo là cần thiết và rất thực tế để Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh phát triển môn chơi này, đồng thời người hâm mộ sẽ nắm bắt và hiểu hơn về loại hình tốc độ trong sân vốn được giới trẻ thích thú.

