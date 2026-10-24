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Thể thao Việt Nam có 10 VĐV dự kỳ Olympic trẻ đặc biệt

Thứ Bảy, 09:48, 24/10/2026
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VOV.VN - Thể thao Việt Nam có 10 suất dự Olympic trẻ 2026, kỳ thế vận hội trẻ đặc biệt lần đầu tiên diễn ra ở châu Phi.

Olympic trẻ 2026, thế vận hội dành cho các vận động viên (VĐV) từ 17 tuổi trở xuống sẽ được tổ chức tại 3 thành phố: Dakar, Diamniadio và Saly của Senegal. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một đại hội thể thao tầm cỡ thế giới được tổ chức ở châu Phi. Đại hội năm nay sẽ diễn ra từ 31/10 đến 13/11 với sự tranh tài của khoảng 3.000 VĐV đến từ khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 

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Thúy Hiền từng giành HCĐ SEA Games năm 2023 khi mới 14 tuổi. (Ảnh: Dương Thuật)

Đoàn Thể thao Việt Nam được phẩn bổ 10 suất tham dự Olympic trẻ 2026 dành cho các VĐV gồm: Phạm Văn Dương, Lò Thị Hồng, Hà Lý Quý Bảo (vật bãi biển), Nguyễn Khắc Lê Hoàng (wushu), Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Thúy Hiền (bơi), Nguyễn Trương Nhật Huy (taekwondo), Nguyễn Khang Hà My (xe đạp), Nguyễn Thị Thu Huyền (cầu lông) và Đồng Thị Hường (điền kinh). Theo kế hoạch, đoàn sẽ lên đường sang Senegal ngày 26/10 để hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi bước vào tranh tài.

Olympic trẻ Dakar 2026 không chỉ là cuộc đua giành huy chương, mà còn là phép thử đối với chất lượng đào tạo và khả năng hội nhập quốc tế của thể thao trẻ Việt Nam. Thành tích của các vận động viên tại Senegal sẽ cung cấp thêm cơ sở để đánh giá tiềm năng, điều chỉnh kế hoạch huấn luyện và phát hiện những nhân tố có thể tiến xa ở các đấu trường lớn hơn trong tương lai.

Các VĐV như Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Khắc Lê Hoàng, Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Thúy Hiền đã từng giành được nhiều thành tích ở các giải trẻ quốc tế nên được kỳ vọng có thể sẽ mang vè huy chương. Trong đó, Thúy Hiền là VĐV nổi bật, đã từng giành HCĐ bơi ở SEA Games năm 2023 khi mới 14 tuổi và cũng vừa tham dự ASIAD 2026. 

PV/VOV.VN
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