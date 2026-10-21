Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam có HCV đầu tiên ở Asian Para Games 2026 khi VĐV Đỗ Thanh Hải về nhất chung kết nội dung 100m nam bơi ếch hạng SB5. Thành tích của Đỗ Thanh Hải là 1 phút 33 giây 91.

VĐV Lê Tiến Đạt về nhì ở nội dung này với thành tích 1 phút 36 giây 63. Đây là tấm HCB thứ 2 cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2026.

VĐV Lê Tiến Đạt và Đỗ Thanh Hải. (Ảnh: Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam)

Kết quả nội dung 100m nam bơi ếch hạng SB5. (Ảnh: BTC)

Trước đó, tại Asian Para Games 2026, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành HCB ở môn cử tạ nhờ công của VĐV Lê Văn Công và HCĐ ở môn điền kinh nhờ công của VĐV Nguyễn Thị Ngọc Thúy.

Với tấm HCV của VĐV Đỗ Thanh Hải và HCB của VĐV Lê Tiến Đạt, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tạm thời xếp thứ 18 trên bảng tổng sắp huy chương Asian Para Games 2026.

Đáng chú ý, Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt đã có sự hoán đổi về thành tích so với Asian Para Games 2022 ở Hàng Châu (Trung Quốc). Ở kỳ đại hội trước, Đỗ Thanh Hải giành HCB còn Lê Tiến Đạt giành HCV nội dung 100m nam bơi ếch hạng SB5.