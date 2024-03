Thể thao Việt Nam ‘nín thở’ chờ suất dự Olympic thứ 5 từ môn boxing

Lý do Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 giảm gần một nửa số người tham dự

VOV.VN - Ngày 5/3, Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Gérard Darmanin cho biết sẽ có 326.000 người tham dự Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic mùa hè Paris 2024 diễn ra bên bờ sông Seine, giảm gần một nửa so với dự kiến trước đó do các lý do an ninh.