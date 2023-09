Theo dõi tường thuật trực tiếp ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Nepal trên VOV.VN

Do Việt Nam không có bản quyền ASIAD 19 nên người hâm mộ không thể xem trực tiếp ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Nepal trên truyền hình. Mặc dù vậy, trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Nepal sẽ được VOV.VN tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Lịch thi đấu của ĐT nữ Việt Nam ở ASIAD 19.

Trước trận đấu với ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Nepal, đội trưởng Hải Yến cho biết: “Tôi hy vọng có thể cùng toàn đội vượt qua vòng bảng một cách xuất sắc. Trước đây ĐT nữ Việt Nam cũng đã từng gặp ĐT nữ Nepal hai lần tại Vòng loại 1 Olympic vào tháng 4 vừa qua và đều giành chiến thắng, nhưng bản thân tôi và các đồng đội không chủ quan và cũng đánh giá cao đối thủ. Các cầu thủ của ĐT nữ Nepal có thể lực dồi dào vì vậy chúng tôi cần tập trung và nỗ lực trong trận đấu sắp tới”.

Tham dự môn bóng đá nữ tại ASIAD 19 có tổng cộng 17 đội tuyển và được vào 5 bảng (3 bảng 3 đội và 2 bảng 4 đội). ĐT nữ Việt Nam ở bảng D cùng với các đối thủ gồm: Nhật Bản, Nepal và Bangladesh.

Các đội sẽ thi đấ theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Đội xếp thứ nhất tại mỗi bảng và 3 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất trong 5 bảng sẽ giành quyền vào tứ kết.

Các trận đấu tại vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 25/9 đến 30/9. Vòng tứ kết diễn ra từ 1/10 đến 2/10. Vòng bán kết diễn ra vào ngày 4/10. Trận tranh HCĐ và HCV được tổ chức vào ngày 6/10.

Thành tích tốt nhất của ĐT nữ Việt Nam tại đấu trường ASIAD là lọt vào bán kết năm 2014. Thành tích này cũng là dấu ấn lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam tại Đại hội thể thao châu Á.