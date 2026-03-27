Tiền Phong Marathon 2026: Kỷ lục gia "Oanh ỉn" vắng mặt, Hồng Lệ trở lại cự li dài

Điều khiến nhiều người tiếc nuối là kỷ lục gia marathon nữ Việt Nam Nguyễn Thị Oanh sẽ không tranh tài ở cự ly 42,195km, nơi cuộc đua huy chương được dự báo rất khốc liệt. Hiện, Oanh đang nắm giữ kỷ lục quốc gia marathon nữ với thành tích 2 giờ 39 phút 49 giây.

Dù không góp mặt ở nội dung marathon, nữ tuyển thủ vẫn hướng tới mục tiêu quan trọng tại giải đấu năm nay. Nếu giành chiến thắng ở cự ly 5km nữ, Oanh sẽ cán mốc 10 lần vô địch liên tiếp tại Tiền Phong Marathon.

Kỷ lục gia Nguyễn Thị Oanh không góp mặt ở đường chạy marathon tại Tiền Phong Marathon 2026

Tuy vậy, Oanh vẫn giữ cách tiếp cận quen thuộc: tập trung vào từng bước chạy trước mắt. “Trước mắt em chỉ cố gắng tập luyện và thi đấu thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu có cơ hội đạt được một điều gì đó đặc biệt thì đó sẽ là dấu ấn rất ý nghĩa trong sự nghiệp”, Oanh chia sẻ.

Những năm gần đây, nhiều gương mặt trẻ đã nổi lên mạnh mẽ ở cả các giải đấu trong sân lẫn đường chạy đường trường. Điều đó buộc các vận động viên giàu kinh nghiệm như Oanh phải liên tục làm mới mình. “Mỗi năm đều có thêm nhiều vận động viên trẻ rất tiềm năng. Điều đó khiến bản thân em phải cố gắng nhiều hơn, tập luyện nghiêm túc hơn và thi đấu tập trung hơn”, cô nói.

Sự vắng mặt của kỷ lục gia marathon nữ quốc gia chắc chắn khiến đường chạy 42,195 km tại Nha Trang thiếu đi một biểu tượng quen thuộc. Nhưng đồng thời, nó cũng mở ra cơ hội để một nhà vô địch mới bước lên đỉnh cao và có thể giành luôn tấm huy chương danh giá tại Đại hội Thể thao Toàn quốc.

Năm nay, nội dung marathon hệ nâng cao tại Tiền Phong Marathon 2026 được tính vào bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh của Đại hội Thể thao toàn quốc - kỳ Đại hội danh giá diễn ra 4 năm một lần. Điều đó khiến cuộc đua tại Khánh Hòa trở nên đặc biệt đáng chờ đợi.

Giới chuyên môn từng kỳ vọng vào màn đối đầu giữa Phạm Thị Hồng Lệ và “kỷ lục gia” Nguyễn Thị Oanh. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Oanh vẫn lựa chọn thi đấu cự ly 5km sở trường và hướng tới cột mốc 10 lần vô địch liên tiếp ở nội dung này. Sự vắng mặt của một trong những đối thủ lớn nhất càng khiến Hồng Lệ trở thành ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch marathon.

Phạm Thị Hồng Lệ 4 năm liên tiếp (2022 - 2025) vô địch cự li 21km tại Tiền Phong Marathon.

Trên thực tế, Tiền Phong Marathon cũng là giải đấu chứng kiến nhiều dấu ấn trong sự nghiệp của chân chạy người Gia Lai. Cô từng thiết lập “kỷ nguyên” ở cự ly bán marathon với 4 chức vô địch liên tiếp từ năm 2022 đến 2025. Ở cự ly marathon, Hồng Lệ cũng đã hai lần đăng quang vào các năm 2019 (3:01:58) và 2021 (2:52:13), bên cạnh vị trí Á quân năm 2018 (3:03:15).

Sự trở lại của Hồng Lệ ở cự ly marathon tại Tiền Phong Marathon năm nay vì thế không đơn thuần là một màn tái xuất. Đó là cơ hội để cô khẳng định vị thế ở cự ly khắc nghiệt nhất, đồng thời viết tiếp hành trình chinh phục đỉnh cao tại giải Vô địch quốc gia, nơi danh hiệu không chỉ là vinh quang, mà còn là thước đo cho đẳng cấp thực sự.

Trong làng điền kinh Việt Nam, cái tên Phạm Thị Hồng Lệ không còn xa lạ. Là một trong những gương mặt kỳ cựu của các cự ly trung bình- dài, chân chạy sinh năm 1998 từng sở hữu bộ sưu tập thành tích đáng nể tại đấu trường khu vực với 1 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ tại các kỳ SEA Games, trong đó có tấm HCĐ marathon tại SEA Games 30. Cuối năm 2023, Hồng Lệ bất ngờ nói lời chia tay đội tuyển quốc gia khi đang ở độ chín của sự nghiệp.