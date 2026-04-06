Tiết lộ diễn biến kịch tính khi Zidane đạt thỏa thuận dẫn dắt ĐT Pháp

Thứ Hai, 11:09, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tờ AS tiết lộ, Zinedine Zidane vừa từ chối đề nghị hấp dẫn từ một CLB hàng đầu châu Âu cách đây vài tuần trước khi đạt thỏa thuận dẫn dắt ĐT Pháp sau World Cup 2026.

Theo tờ AS, Zinedine Zidane đã đạt thỏa thuận dẫn dắt ĐT Pháp. Nhà cầm quân 53 tuổi sẽ thay thế HLV Didier Deschamps dẫn dắt "Les Bleus" sau khi World Cup 2026 kết thúc.

Nguồn tin của AS tiết lộ, Zinedine Zidane đã từ chối hàng loạt CLB trên khắp thế giới để toàn tâm toàn ý theo đuổi giấc mơ dẫn dắt ĐT Pháp. Thậm chí, cách đây vài tuần, Zinedine Zidane vừa lắc đầu trước đề nghị hấp dẫn từ một CLB hàng đầu châu Âu.

tiet lo dien bien kich tinh khi zidane dat thoa thuan dan dat Dt phap hinh anh 1
HLV Zinedine Zidane. (Ảnh: Reuters)

Tuy AS không tiết lộ cụ thể CLB bị Zinedine Zidane từ chối, nhưng Yahoo Sport cho rằng đó là Chelsea. Hồi tháng 1 vừa qua, Chelsea đã chia tay HLV Enzo Maresca và trải qua cuộc tìm kiếm HLV mới trước khi bổ nhiệm Liam Rosenior ngồi “ghế nóng”.

Bên cạnh Chelsea, hai CLB cũng từng cố gắng tiếp cận Zinedine Zidane là PSG và Al Hilal. Tuy nhiên, Zinedine Zidane được cho là chỉ muốn dẫn dắt ĐT Pháp hoặc Real Madrid.

Trong sự nghiệp huấn luyện, Zinedine Zidane mới chỉ trải qua 2 nhiệm kỳ cầm quân ở đội một Real Madrid trong giai đoạn 2016 – 2018 và 2019 - 2021. Tuy nhiên, Zinedine Zidane đã gặt hái thành công vang dội khi mang về sân Bernabeu 3 danh hiệu Cúp C1 châu Âu, 2 chức vô địch La Liga, 2 Siêu cúp châu Âu, 2 FIFA Club World Cup và 2 Siêu cúp Tây Ban Nha.

Kể từ sau khi chia tay Real Madrid năm 2021, Zinedine Zidane đã có 4 năm “ở ẩn” và không nhận lời dẫn dắt đội bóng nào dù là một trong những HLV được săn đón nhất thế giới.

Hoàng Long/VOV.VN
HLV Gattuso chính thức rời ĐT Italia sau thất bại ở vòng loại World Cup 2026

VOV.VN - HLV Gattuso đã quyết định từ chức sau khi không thể giúp ĐT Italia giành vé dự VCK World Cup 2026.

HLV Park Hang Seo có thể cùng Hàn Quốc dự World Cup 2026

VOV.VN - Tờ Xportsnews đưa tin HLV Park Hang Seo có thể đồng hành cùng đội tuyển Hàn Quốc tại FIFA World Cup 2026, khởi tranh vào tháng 6 tới.

Giá vé xem chung kết World Cup 2026 lên tới 289 triệu đồng

VOV.VN - Theo thông tin từ ESPN, giá vé xem trận chung kết World Cup 2026 cao nhất là khoảng 289 triệu đồng.

