HLV Gattuso chính thức rời ĐT Italia sau thất bại ở vòng loại World Cup 2026

Giữa tuần qua, ĐT Italia thất bại trước ĐT Bosnia & Herzegovina ở vòng loại World Cup 2026, qua đó lần thứ ba liên tiếp không thể giành được quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đây là kết quả rất đáng thất vọng với ĐT Italia, nhất là khi VCK World Cup 2026 là giải đấu đã mở rộng lên đến 48 đội tham gia và châu Âu cũng có thêm ba suất.

Trước thành tích kém cỏi của ĐT Italia, LĐBĐ Italia (FIGC) xác nhận đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với HLV Gattuso. Trước đó, chủ tịch Gabriele Gravina và trưởng đoàn Gianluigi Buffon cũng đã từ chức sau thất bại này.

Gattuso được bổ nhiệm thay Luciano Spalletti vào tháng 6/2025 và ra mắt trên cương vị HLV trưởng tuyển Italia vào tháng 9/2025 với chiến thắng 5-0 trước Estonia. Tuy nhiên, những kết quả sau đó không đáp ứng kỳ vọng.

Trong thông báo chính thức, Gattuso chia sẻ: "Với trái tim nặng trĩu khi không thể đạt được mục tiêu đã đề ra, tôi cho rằng hành trình của mình với đội tuyển Italia đã khép lại. Chiếc áo Azzurri là tài sản quý giá nhất của bóng đá Italia, vì vậy cần tạo điều kiện cho những đánh giá chuyên môn mới ngay từ bây giờ".

ĐT Italia dự kiến có hai trận giao hữu vào tháng 6/2026 nhưng khả năng HLV chính thức mới được bổ nhiệm trước thời điểm này không cao, do FIGC phải chờ bầu chủ tịch mới.

Hiện tại, FIGC bắt đầu quá trình tìm kiếm HLV cho giai đoạn mới, với hàng loạt ứng viên tên tuổi được nhắc đến như Antonio Conte (HLV đương nhiệm của Napoli), Massimiliano Allegri (AC Milan), Roberto Mancini (Al Sadd) và Simone Inzaghi (Al Hilal).

Dù vậy, cũng không loại trừ khả năng ĐT Italia sẽ sử dụng HLV mới là người nước ngoài do áp lực thành tích với các HLV người Italia lúc này là rất lớn.

ĐT Italia sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm vé dự VCK World Cup 2030 khi UEFA và FIFA dự tính sẽ cắt trực tiếp hai suất của chủ nhà Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha vào số suất được phân bổ cho châu Âu. Khi đó, UEFA sẽ chỉ còn 14 suất được xác định thông qua vòng loại.