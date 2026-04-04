HLV Gattuso chính thức rời ĐT Italia sau thất bại ở vòng loại World Cup 2026

Thứ Bảy, 09:17, 04/04/2026
VOV.VN - HLV Gattuso đã quyết định từ chức sau khi không thể giúp ĐT Italia giành vé dự VCK World Cup 2026.

Giữa tuần qua, ĐT Italia thất bại trước ĐT Bosnia & Herzegovina ở vòng loại World Cup 2026, qua đó lần thứ ba liên tiếp không thể giành được quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

hlv gattuso chinh thuc roi Dt italia sau that bai o vong loai world cup 2026 hinh anh 1
HLV Gattuso chia tay ĐT Italia. (Ảnh: Reuters). 

Đây là kết quả rất đáng thất vọng với ĐT Italia, nhất là khi VCK World Cup 2026 là giải đấu đã mở rộng lên đến 48 đội tham gia và châu Âu cũng có thêm ba suất.

Trước thành tích kém cỏi của ĐT Italia, LĐBĐ Italia (FIGC) xác nhận đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với HLV Gattuso. Trước đó, chủ tịch Gabriele Gravina và trưởng đoàn Gianluigi Buffon cũng đã từ chức sau thất bại này.

Gattuso được bổ nhiệm thay Luciano Spalletti vào tháng 6/2025 và ra mắt trên cương vị HLV trưởng tuyển Italia vào tháng 9/2025 với chiến thắng 5-0 trước Estonia. Tuy nhiên, những kết quả sau đó không đáp ứng kỳ vọng.

Trong thông báo chính thức, Gattuso chia sẻ: "Với trái tim nặng trĩu khi không thể đạt được mục tiêu đã đề ra, tôi cho rằng hành trình của mình với đội tuyển Italia đã khép lại. Chiếc áo Azzurri là tài sản quý giá nhất của bóng đá Italia, vì vậy cần tạo điều kiện cho những đánh giá chuyên môn mới ngay từ bây giờ".

ĐT Italia dự kiến có hai trận giao hữu vào tháng 6/2026 nhưng khả năng HLV chính thức mới được bổ nhiệm trước thời điểm này không cao, do FIGC phải chờ bầu chủ tịch mới.

Hiện tại, FIGC bắt đầu quá trình tìm kiếm HLV cho giai đoạn mới, với hàng loạt ứng viên tên tuổi được nhắc đến như Antonio Conte (HLV đương nhiệm của Napoli), Massimiliano Allegri (AC Milan), Roberto Mancini (Al Sadd) và Simone Inzaghi (Al Hilal).

Dù vậy, cũng không loại trừ khả năng ĐT Italia sẽ sử dụng HLV mới là người nước ngoài do áp lực thành tích với các HLV người Italia lúc này là rất lớn.

ĐT Italia sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm vé dự VCK World Cup 2030 khi UEFA và FIFA dự tính sẽ cắt trực tiếp hai suất của chủ nhà Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha vào số suất được phân bổ cho châu Âu. Khi đó, UEFA sẽ chỉ còn 14 suất được xác định thông qua vòng loại.

PV/VOV.VN
Kỳ tích World Cup sau 52 năm: Nước mắt và quyết định lịch sử của quốc gia châu Phi
VOV.VN - Sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, CHDC Congo cuối cùng cũng giành được vé tham dự World Cup 2026. Không chỉ là chiến tích thể thao đơn thuần, tấm vé ấy còn mang theo niềm tự hào dân tộc, khiến cả quốc gia vỡ òa trong cảm xúc và dẫn tới một quyết định lịch sử.

Giá vé xem chung kết World Cup 2026 lên tới 289 triệu đồng
HLV Park Hang Seo có thể cùng Hàn Quốc dự World Cup 2026
VOV.VN - Tờ Xportsnews đưa tin HLV Park Hang Seo có thể đồng hành cùng đội tuyển Hàn Quốc tại FIFA World Cup 2026, khởi tranh vào tháng 6 tới.

