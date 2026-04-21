Tiết lộ tương lai của Leo Artur tại CLB CAHN

Leo Artur vắng mặt ở hai vòng đấu gần nhất do chấn thương. Dù thiếu vắng trụ cột, CAHN vẫn duy trì phong độ ổn định và tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2025/2026.

Sau 19 vòng đấu, CAHN giành 48 điểm, tạo khoảng cách 7 điểm so với Thể Công Viettel. Khi mùa giải chỉ còn 7 vòng, thầy trò HLV Mano Polking nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch và được đánh giá có khả năng đăng quang sớm.

Trong thời gian điều trị chấn thương, Leo Artur bất ngờ đăng tải hình ảnh kèm thông điệp: “Cảm ơn Việt Nam vì tất cả”. Động thái này làm dấy lên nhiều đồn đoán về tương lai của anh, nhất là khi xuất hiện thông tin một số CLB Thái Lan quan tâm.

Tuy nhiên, chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, đại diện truyền thông của CAHN khẳng định rằng, Leo Artur vẫn còn hợp đồng và chưa có bất kỳ quyết định chia tay nào ở thời điểm hiện tại.

Leo Artur được đánh giá là một trong những tiền vệ ngoại binh xuất sắc nhất V-League trong ba mùa giải gần đây. Gia nhập CAHN từ năm 2024, cầu thủ sinh năm 1995 nhanh chóng khẳng định vai trò trụ cột. Ở mùa giải 2025/2026, anh đã ghi 8 bàn thắng và có 11 kiến tạo tại V-League; trên mọi đấu trường, con số lần lượt là 9 bàn và 19 kiến tạo.