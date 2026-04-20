Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN ở gần chức vô địch

Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất cập nhật sáng 20/4, CLB CAHN tiến gần hơn đến chức vô địch sau chiến thắng 3-0 trước CLB CA TP.HCM.

Thầy trò HLV Polking có 48 điểm sau 19 trận đấu và chỉ cần có thêm 15 điểm trong 7 vòng còn lại, CLB CAHN sẽ chính thức đăng quang chức vô địch mùa này.

Nhóm cuối bảng không có nhiều biến động khi cả PVF-CAND lẫn Đà Nẵng đều thua trong khi Thanh Hóa chỉ có được trận hòa với SLNA.