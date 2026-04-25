Trực tiếp CLB TP.HCM 0-0 Nam Định vòng 20 V-League: Khó cản Xuân Son?

Cuộc đối đầu giữa CLB TP.HCM (19 điểm) và Nam Định (27 điểm) tại vòng 20 V-League được giới chuyên môn đánh giá là cặp đấu không cân sức. Trong khi đội chủ sân Gò Đậu đang sa sút và dậm chân ở vị trí thứ 10, thì nhà đương kim vô địch Nam Định lại cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ.

Ở trận lượt đi, TP.HCM từng gây sốc khi quật ngã Nam Định ngay tại Thiên Trường. Tuy nhiên, đó dường như là đỉnh cao duy nhất của đội bóng đất Thủ tính đến thời điểm này, bởi sau đó họ liên tục trình diễn lối chơi phập phù, thiếu ổn định.

Niềm hy vọng mang tên Xuân Son

Trái ngược với đối thủ, Nam Định đang sở hữu phong độ cực cao. Kể từ khi HLV Vũ Hồng Việt trở lại "ghế nóng", đội bóng thành Nam đã bứt phá ngoạn mục lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Dù mục tiêu bảo vệ ngôi vương không còn khả thi, nhưng tâm lý thoải mái cùng phong độ ổn định đang biến Xuân Son và các đồng đội thành đối thủ đáng gờm với bất kỳ đội bóng nào.

Như thường lệ, Nguyễn Xuân Son vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công đội khách. Tiền đạo sinh năm 1997 quyết tâm nổ súng tại Gò Đậu để duy trì bản năng sát thủ, đồng thời giúp đội nhà giành trọn vẹn 3 điểm nhằm củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu. Chiến thắng trước SHB Đà Nẵng mới đây chính là cú hích tinh thần quan trọng cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt trước giờ bóng lăn.