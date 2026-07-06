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Tuyển Anh đối đầu với Na Uy ở tứ kết World Cup 2026

Thứ Hai, 10:28, 06/07/2026
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VOV.VN - Tuyển Anh giành chiến thắng 3-2 trước Mexico tại vòng 16 đội để ghi tên mình vào vòng tứ kết World Cup 2026 gặp Na Uy.

Sáng nay (6/7), tuyển Anh đã xuất sắc vượt qua Mexico với tỷ số 3-2 trong trận đấu đầy kịch tính để giành vé vào tứ kết World Cup 2026, nơi họ sẽ chạm trán Na Uy. Dù phải thi đấu thiếu người trong hơn 35 phút cuối trận, "Tam sư" vẫn bảo toàn được chiến thắng nhờ bản lĩnh và sự tỏa sáng đúng lúc của các ngôi sao.

Ở trận đấu này, Mexico nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm, nhưng thủ môn Jordan Pickford liên tiếp cứu thua xuất sắc. Sau quãng thời gian chịu sức ép, tuyển Anh bất ngờ bùng nổ ở phút 36 khi Bukayo Saka tạt bóng chính xác để Jude Bellingham đánh đầu mở tỷ số.

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Chỉ 2 phút sau, Bellingham hoàn tất cú đúp bằng pha phối hợp đẹp mắt với Harry Kane, giúp Anh dẫn trước 2-0. Trước khi hiệp một khép lại, Julian Quinones tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Mexico.

Đầu hiệp hai, tuyển Anh tiếp tục tạo ra cơ hội nguy hiểm khi Nico O'Reilly dứt điểm trúng cột dọc. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra ở phút 54 khi Jarell Quansah nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Jesus Gallardo.

Dù chỉ còn 10 người, Anh vẫn gia tăng cách biệt ở phút 60 nhờ quả phạt đền thành công của Harry Kane sau khi Anthony Gordon bị thủ môn Raul Rangel phạm lỗi trong vòng cấm.

Mexico không bỏ cuộc và rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở phút 69, cũng từ chấm phạt đền do Raul Jimenez thực hiện sau khi Kane phạm lỗi trong vòng cấm. Những phút cuối, đội chủ nhà CONCACAF liên tục gây sức ép bằng các pha treo bóng và dứt điểm, nhưng hàng thủ Anh cùng Pickford đã đứng vững. Đáng chú ý, ở phút bù giờ cuối cùng, John Stones suýt phản lưới nhà nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Chung cuộc, tuyển Anh giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Mexico để ghi tên vào tứ kết, nơi họ sẽ đối đầu Na Uy trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào bán kết World Cup 2026.

Tính đến thời điểm này đã xác định được 4 đội bóng giành vé vào tứ kết, với 2 cặp đấu là Pháp vs Morocco và Na Uy vs Anh.

PV/VOV.VN
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