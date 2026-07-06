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Haaland phấn khích khi giúp Na Uy loại Brazil khỏi World Cup 2026

Thứ Hai, 08:25, 06/07/2026
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VOV.VN - Erling Haaland không giấu nổi cảm xúc sau khi lập cú đúp giúp Na Uy đánh bại Brazil 2-1 ở vòng 1/8 World Cup 2026, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào tứ kết.

Sáng nay (6/7), Erling Haaland tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng giúp Na Uy giành chiến thắng 2-1 trước Brazil ở vòng 1/8 World Cup 2026, qua đó đoạt vé vào vòng tứ kết một cách thuyết phục.

Chia sẻ với truyền thông, Erling Haaland khẳng định chiến thắng trước đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới sẽ trở thành cột mốc đáng nhớ của bóng đá Na Uy. “ Có lẽ chiến thắng này sẽ đi vào lịch sử Na Uy. Mọi người hãy tận hưởng khoảnh khắc này. Đây là một ngày không thể tin nổi, một trong những ngày vĩ đại nhất trong lịch sử đất nước chúng tôi. Hãy tận hưởng và ghi nhớ cảm xúc này”.

haaland phan khich khi giup na uy loai brazil khoi world cup 2026 hinh anh 1
Haaland phấn khích khi giúp Na Uy loại Brazil khỏi World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

Ở trận đấu với Brazil, Erling Haaland ghi bàn ở phút 79 và 90 giúp Na Uy dẫn trước 2-0. Sau đó, Neymar ghi bàn thắng danh dự cho Brazil ở phút 90+8 trên chấm phạt đền.

Với hai bàn thắng vào lưới Brazil, Haaland đã nâng tổng số pha lập công tại World Cup 2026 lên 7 bàn, cân bằng thành tích của Lionel Messi và Kylian Mbappe trong cuộc đua Vua phá lưới. Tiền đạo sinh năm 2000 cũng nối dài chuỗi ghi bàn cho đội tuyển Na Uy lên 14 trận liên tiếp.

Không chỉ Haaland, HLV Ståle Solbakken cũng dành những lời đầy cảm xúc khi chứng kiến đội tuyển nước nhà viết nên trang sử mới, ông khẳng định: “Tôi nghĩ tất cả người dân Na Uy đang trải qua đêm đáng nhớ nhất cuộc đời. Có người nói chiến thắng này sẽ thay đổi bóng đá Na Uy mãi mãi. Có lẽ cả đất nước sẽ ăn mừng suốt một tuần”.

Chiến thắng trước Brazil không chỉ đưa Na Uy lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup mà còn khiến Selecao phải dừng bước sớm nhất kể từ World Cup 1990. Theo phân nhánh, đội bóng Bắc Âu sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Anh và Mexico để cạnh tranh tấm vé vào bán kết.

PV/VOV.VN
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