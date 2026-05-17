U17 Việt Nam bị loại, HLV Cristiano Roland nói gì?

Rạng sáng 17/5, U17 Việt Nam thua U17 Australia 0-3 và bị loại ở tứ kết U17 châu Á 2026. Thầy trò HLV Cristiano Roland đã không thể tiến xa hơn sau khi giành vé dự U17 World Cup. Sau trận đấu, HLV Cristiano Roland đã có những chia sẻ, động viên với các cầu thủ của U17 Việt Nam.

Nhà cầm quân người Brazil nói: "Thất bại này không phải điều chúng ta mong muốn, nhưng đối thủ cũng rất mạnh và xứng đáng. Dù vậy. Chúng ta đã cho cả thế giới thấy rằng Việt Nam biết chơi bóng đá và chơi bằng sự dũng cảm. Chỉ trong một tháng, cả đội đã hoàn thành hai mục tiêu liên tiếp.

Chúng ta muốn có thêm thời gian để chuẩn bị cho World Cup và đạt trạng thái tốt nhất. Thể lực là vấn đề rất quan trọng với đội. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi trước. chúng ta sẽ sớm quay lại tập luyện cùng nhau. Với chỉ khoảng 10 ngày tập luyện trước khi bước vào giải đấu, để đạt được thành tích như vậy là điều không hề dễ dàng".

Dự kiến trong thời gian tới, U17 Việt Nam sẽ có những chuyến tập huấn nước ngoài để chuẩn bị cho U17 World Cup 2026.