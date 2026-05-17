Xác định 2 cặp đấu bán kết U17 châu Á 2026

Tại vòng tứ kết U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đã dừng bước sau thất bại 0-3 trước U17 Australia. Theo phân nhánh của AFC, U17 Australia sẽ tiến vào bán kết gặp U17 Trung Quốc – đội đã giành chiến thắng 3-1 trước chủ nhà U17 Saudi Arabia ở tứ kết.

Ở cặp đấu bán kết còn lại, U17 Nhật Bản và đương kim vô địch U17 Uzbekistan sẽ tạo nên trận “chung kết sớm”. Tại vòng đấu tứ kết, U17 Nhật Bản đã thắng đậm U17 Tajikistan 5-0 còn U17 Uzbekistan đã hòa U17 Hàn Quốc 2-2 rồi thắng 5-3 trong loạt sút luân lưu.

U17 Nhật Bản (áo xanh), U17 Uzbekistan (áo trắng), U17 Australia (áo vàng) và U17 Trung Quốc (áo đỏ) là 4 đội vào bán kết U17 châu Á 2026. (Ảnh: AFC)

Theo lịch thi đấu, U17 Nhật Bản sẽ gặp U17 Uzbekistan vào lúc 22h00 ngày 19/5 (giờ Việt Nam). Sau đó, U17 Australia sẽ chạm trán U17 Trung Quốc lúc 01h30 ngày 20/5. Hai trận đấu bán kết U17 châu Á 2026 đều diễn ra trên sân King Abdullah tại Jeddad, Saudi Arabia.

Hai đội thắng bán kết sẽ gặp nhau trong trận chung kết U17 châu Á 2026 diễn ra lúc 00h00 ngày 23/5, trong khi hai đội thua bán kết sẽ xếp đồng hạng ba.