中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xác định 2 cặp đấu bán kết U17 châu Á 2026

Chủ Nhật, 05:33, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi kết thúc vòng tứ kết, AFC đã xác định được 4 đội bóng giành quyền đi tiếp và 2 cặp đấu bán kết U17 châu Á 2026.

Tại vòng tứ kết U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đã dừng bước sau thất bại 0-3 trước U17 Australia. Theo phân nhánh của AFC, U17 Australia sẽ tiến vào bán kết gặp U17 Trung Quốc – đội đã giành chiến thắng 3-1 trước chủ nhà U17 Saudi Arabia ở tứ kết.

Ở cặp đấu bán kết còn lại, U17 Nhật Bản và đương kim vô địch U17 Uzbekistan sẽ tạo nên trận “chung kết sớm”. Tại vòng đấu tứ kết, U17 Nhật Bản đã thắng đậm U17 Tajikistan 5-0 còn U17 Uzbekistan đã hòa U17 Hàn Quốc 2-2 rồi thắng 5-3 trong loạt sút luân lưu.

xac dinh 2 cap dau ban ket u17 chau A 2026 hinh anh 1
U17 Nhật Bản (áo xanh), U17 Uzbekistan (áo trắng), U17 Australia (áo vàng) và U17 Trung Quốc (áo đỏ) là 4 đội vào bán kết U17 châu Á 2026. (Ảnh: AFC)

Theo lịch thi đấu, U17 Nhật Bản sẽ gặp U17 Uzbekistan vào lúc 22h00 ngày 19/5 (giờ Việt Nam). Sau đó, U17 Australia sẽ chạm trán U17 Trung Quốc lúc 01h30 ngày 20/5. Hai trận đấu bán kết U17 châu Á 2026 đều diễn ra trên sân King Abdullah tại Jeddad, Saudi Arabia.

Hai đội thắng bán kết sẽ gặp nhau trong trận chung kết U17 châu Á 2026 diễn ra lúc 00h00 ngày 23/5, trong khi hai đội thua bán kết sẽ xếp đồng hạng ba.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: U17 châu Á 2026 U17 Việt Nam U17 Australia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thời điểm lộ diện đối thủ của U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026
Thời điểm lộ diện đối thủ của U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026

VOV.VN - Xác định thời điểm lộ diện đối thủ của U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Thời điểm lộ diện đối thủ của U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026

Thời điểm lộ diện đối thủ của U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026

VOV.VN - Xác định thời điểm lộ diện đối thủ của U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 World Cup 2026.

AFC mắc sai lầm "ngớ ngẩn" sau kỳ tích World Cup của U17 Việt Nam
AFC mắc sai lầm "ngớ ngẩn" sau kỳ tích World Cup của U17 Việt Nam

VOV.VN - Trang chủ AFC mắc sai lầm “ngớ ngẩn” sau trận thắng lịch sử của U17 Việt Nam trước U17 UAE ở VCK U17 châu Á 2026.

AFC mắc sai lầm "ngớ ngẩn" sau kỳ tích World Cup của U17 Việt Nam

AFC mắc sai lầm "ngớ ngẩn" sau kỳ tích World Cup của U17 Việt Nam

VOV.VN - Trang chủ AFC mắc sai lầm “ngớ ngẩn” sau trận thắng lịch sử của U17 Việt Nam trước U17 UAE ở VCK U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam được FIFA vinh danh sau tấm vé World Cup lịch sử
U17 Việt Nam được FIFA vinh danh sau tấm vé World Cup lịch sử

VOV.VN - Trang chủ và trang mạng xã hội của FIFA đồng loạt có bài đăng chúc mừng U17 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự U17 World Cup.

U17 Việt Nam được FIFA vinh danh sau tấm vé World Cup lịch sử

U17 Việt Nam được FIFA vinh danh sau tấm vé World Cup lịch sử

VOV.VN - Trang chủ và trang mạng xã hội của FIFA đồng loạt có bài đăng chúc mừng U17 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự U17 World Cup.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế