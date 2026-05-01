  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
U17 Việt Nam chốt danh sách dự VCK U17 châu Á 2026, lên đường săn vé World Cup

Thứ Sáu, 08:35, 01/05/2026
VOV.VN - U17 Việt Nam chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự VCK U17 châu Á 2026 và lên đường sang Saudi Arabia theo đuổi giấc mơ World Cup.

Rạng sáng 1/5, U17 Việt Nam đã lên đường sang Saudi Arabia tham dự VCK U17 châu Á 2026. Theo dự kiến, thầy trò HLV trưởng Cristiano Roland sẽ có mặt tại địa điểm thi đấu tại thành phố Jeddah vào khoảng 14h ngày 1/5 theo giờ Hà Nội (khoảng 10h giờ địa phương).

U17 Việt Nam khởi hành sang Saudi Arabia. (Ảnh: VFF)

Trước khi lên đường, U17 Việt Nam đã hoàn tất buổi tập cuối cùng vào chiều 30/4 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Sau buổi tập này, ban huấn luyện đã chốt danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ tham dự VCK U17 châu Á 2026.

So với Giải U17 Đông Nam Á 2026 mỗi đội được đăng ký 26 cầu thủ, danh sách tại VCK U17 châu Á buộc phải tinh gọn hơn, đặt ra yêu cầu lựa chọn kỹ lưỡng về nhân sự. Theo đó, 4 cầu thủ không tiếp tục đồng hành cùng U17 Việt Nam gồm thủ môn Hồ Lê Nguyên Chương, hậu vệ Phùng Quang Danh, tiền vệ Tạ Đình Phong và tiền đạo Nguyễn Lê Quang Khôi.

HLV Cristiano Roland đã trực tiếp động viên 4 cầu thủ này tiếp tục nỗ lực tập luyện, duy trì phong độ và sẵn sàng cho những cơ hội trong tương lai. Ngoài ra, U17 Việt Nam cũng bổ sung tiền đạo Trần Mạnh Quân – chân sút vắng mặt ở giải U17 Đông Nam Á vào danh sách dự VCK U17 châu Á 2026.

Danh sách U17 Việt Nam dự VCK U17 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

VCK U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5/5 đến 23/5 tại Saudi Arabia. Do U17 CHDCND Triều Tiên vừa xin rút lui nên giải đấu có 15 đội tham dự. AFC quyết định không bổ sung đội thay thế và chỉ điều chỉnh lịch bảng D do còn lại 3 đội là Uzbekistan, Australia và Ấn Độ.

Theo quy định, 8 đội vào tứ kết U17 châu Á 2026 sẽ giành vé tham dự VCK U17 World Cup 2026. Ngoài ra, do U17 Qatar sẽ dự sân chơi thế giới với tư cách chủ nhà, nên trong trường hợp U17 Qatar đứng nhất hoặc nhì bảng B thì đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ở vòng bảng U17 châu Á sẽ giành vé dự U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U17 Yemen vào ngày 7/5, đối đầu U17 Hàn Quốc ngày 10/5 trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp U17 UAE vào ngày 14/5.

Hoàng Long/VOV.VN
Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 Quốc gia
VOV.VN - Chiều 29/4, tại trụ sở Chính Phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U17 Quốc gia Việt Nam. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ Phạm Thị Thanh Trà.

U17 Việt Nam bận rộn sau chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026
VOV.VN - Sau chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026, thầy trò HLV Cristiano Roland tiếp tục bắt tay vào tập luyên, chuẩn bị cho vòng chung kết U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam vô địch U17 Đông Nam Á: Cú hích cho giấc mơ World Cup
VOV.VN - Chức vô địch thuyết phục tại giải U17 Đông Nam Á 2026 là cú hích mạnh mẽ để U17 Việt Nam hướng tới hành trình săn vé tham dự U17 World Cup tại VCK U17 châu Á 2026.

