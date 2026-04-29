Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 Quốc gia

Phát biểu tại buổi gặp mặt, huấn luyện viên trưởng đội tuyển U17 Quốc gia Việt Nam Cristiano Roland bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp đón, chúc mừng sau thành tích tại Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026; đồng thời cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với bóng đá Việt Nam nói chung và bóng đá trẻ nói riêng.

Nhấn mạnh, sự ghi nhận này là nguồn động lực rất lớn để các cầu thủ trẻ tiếp tục nỗ lực, rèn luyện và trưởng thành hơn trong thời gian tới, huấn luyện viên Cristiano Roland khẳng định, thành công của đội tuyển hôm nay không phải là kết quả của riêng ban huấn luyện hay một vài cá nhân, mà là sự đóng góp của cả một hệ thống đào tạo. Các cầu thủ đã được phát hiện, nuôi dưỡng và rèn luyện từ rất sớm, và đội tuyển quốc gia chỉ là nơi các em tiếp tục hoàn thiện và thi đấu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt các cẩu thủ U17 Quốc gia Việt Nam

Ông Cristiano Roland cho biết: “Chức vô địch U17 Đông Nam Á là một kết quả tích cực, nhưng chúng tôi xác định đây mới chỉ là bước khởi đầu. Mục tiêu quan trọng hơn của đội tuyển là Vòng chung kết U17 châu Á 2026 sắp tới. Đây là giải đấu có tính cạnh tranh rất cao, đồng thời là cơ hội để các đội tuyển tranh suất tham dự U17 World Cup. Trong thời gian tới, toàn đội sẽ tiếp tục tập trung tối đa cho công tác chuẩn bị, nâng cao chuyên môn và hoàn thiện lối chơi. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để thi đấu tốt tại đấu trường châu lục, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo và người hâm mộ”.

Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển U17 Quốc gia Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chúc mừng chiến công đặc biệt của thể thao Việt Nam - Đội tuyển Bóng đá nam U17 quốc gia đã xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch U17 Đông Nam Á năm 2026, Thủ tưởng Lê Minh Hưng khẳng định, đây là chức vô địch được tạo nên bởi một hành trình đặc biệt, đầy thuyết phục - một hành trình “toàn thắng” cả về bản lĩnh, ý chí và khát vọng chinh phục - khi đội tuyển duy trì thành tích bất bại suốt giải đấu; qua đó khẳng định: Bóng đá trẻ Việt Nam hôm nay không chỉ biết thi đấu, mà đã biết cách làm chủ trận đấu và làm nên chiến thắng, vô địch.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thủ tướng nêu rõ, thành quả có được hôm nay là kết tinh cả một quá trình dài tích lũy, rèn luyện, nỗ lực bền bỉ của các thế hệ cầu thủ, các huấn luyện viên; sự quan tâm, chăm sóc của gia đình vận động viên; từ sự yêu quý và đồng hành của người hâm mộ cả nước; sự tận tâm, dấn thân của những người làm bóng đá, làm thể thao Việt Nam; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thủ tưởng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: “Chiến thắng quan trọng này không chỉ là niềm vui của thể thao Việt Nam, mà còn là thông điệp rất sâu sắc về con người Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới đó là: kiên cường; khát vọng vươn lên; tự tin, kỷ luật và đoàn kết. Từ chiến thắng của giải đấu của chúng ta hôm nay, chúng ta phải tiếp tục giữ vững niềm tin, thêm khí thế, tạo đà tiếp tục để phấn đấu làm nên những chiến thắng lớn hơn, để xứng đáng với niềm tin và tình yêu của người hâm mộ Việt Nam cũng như Nhân dân cả nước”.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, thành tích vô địch của đội tuyển U17 hôm nay, dù rất đáng tự hào, nhưng chưa phải là đích đến cuối cùng, đó mới chỉ là điểm khởi đầu cho những mục tiêu cao hơn với khát vọng lớn hơn: Vươn tầm châu Á, từng bước khẳng định vị trí trên bản đồ bóng đá thế giới. Thủ tướng cho biết, ngày 1/5 tới đây, đội tuyển sẽ lên đường tham dự Giải vô địch U17 châu Á, đồng thời cũng là vòng loại World Cup U17 vào cuối năm 2026, đây chính là khát vọng, là mục tiêu lớn của bóng đá trẻ Việt Nam.

Để hiện thực hóa mục tiêu chiến thắng và khát vọng đó, Thủ tướng đề nghị tập thể Ban huấn luyện, vận động viên tiếp tục rèn luyện với yêu cầu cao hơn, giữ vững tinh thần chiến thắng, tinh thần thi đấu thể thao cao thượng, trung thực, quyết tâm chiến thắng. Cùng với đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các tổ chức liên quan phải tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống đào tạo trẻ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thể thao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng bằng khen cho đội tuyển bóng đá nam U17 Quốc gia Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện tập luyện; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, y học thể thao phục vụ cho các đội tuyển, trong đó có bóng đá; có cơ chế bồi dưỡng và thu hút tài năng; tập trung xây dựng chiến lược tổng thể phát triển Thể thao Việt Nam nói chung và Bóng đá Việt Nam nói riêng theo hướng bài bản, khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp, có bản sắc với tinh thần: Phát triển thể thao không chỉ để giành danh hiệu, mà để nâng cao uy tín, nâng tầm vị thế quốc gia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định: “Từ hành trình giành chiến thắng ngày hôm nay cho thấy cho thấy thế hệ trẻ Việt Nam có đủ bản lĩnh để chiến thắng; đủ trí tuệ, khát vọng để vươn xa và chinh phục những đỉnh cao mới. Điều quan trọng là mỗi vận động viên trẻ của đội U17 hôm nay phải luôn giữ vững niềm tin, khát vọng chiến thắng, động lực, tinh thần để có thể vượt qua giới hạn, đạt tới những chuẩn mực, những kết quả, thành tích cao hơn, chinh phục những đỉnh cao mới trong thời gian tới. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành, các cấp, các ngành sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để Thể thao Việt Nam, Bóng đá Việt Nam phát triển mạnh mẽ, chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần nâng cao vị thế của đất nước Việt Nam trên trường quốc tế”.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tặng bằng khen cho đội tuyển bóng đá nam U17 Quốc gia Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc dành huy chương vàng tại giải vô địch bóng đá U17 năm 2026 tổ chức tại Indonesia.