U17 Việt Nam rà soát lực lượng, quyết tâm săn tấm vé World Cup lịch sử

Thứ Tư, 13:30, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 29/4, U17 Việt Nam đã có trận đấu tập nội bộ với đội Trẻ Hà Nội tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đây là bài kiểm tra chuyên môn cuối cùng của thầy trò HLV trưởng Cristiano Roland trước khi chốt danh sách chính thức tham dự Vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Trận đấu tập giữa U17 Việt Nam vs đội Trẻ Hà Nội được xem là cơ hội để ban huấn luyện rà soát tổng thể lực lượng, đánh giá phong độ và mức độ đáp ứng yêu cầu chiến thuật của từng vị trí. Sau buổi tập này, đội tuyển sẽ hoàn tất danh sách 23 cầu thủ lên đường dự giải, đảm bảo lựa chọn những nhân tố phù hợp nhất cho mục tiêu phía trước.

U17 Việt Nam có trận đấu tập nội bộ với đội Trẻ Hà Nội tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ lên đường sang Saudi Arabia vào đêm 30/4, rạng sáng 1/5. Đây là phương án di chuyển đã được LĐBĐVN tính toán kỹ lưỡng nhằm giúp toàn đội có đủ thời gian điều chỉnh nhịp sinh học (do chênh lệch 4 tiếng so với Việt Nam), đồng thời thích nghi với điều kiện thời tiết, sân bãi tại nước chủ nhà trước khi bước vào giải đấu.

VCK U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5/5 đến 22/5 với sự tham dự của 16 đội tuyển, chia thành 4 bảng. Đây không chỉ là sân chơi đỉnh cao của bóng đá trẻ châu lục mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi là vòng loại trực tiếp tranh vé tham dự U17 World Cup 2026.

Theo phân bổ của FIFA, bóng đá châu Á có tổng cộng 9 suất dự U17 World Cup, bao gồm cả đội chủ nhà Qatar. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết, đồng thời đoạt vé dự U17 World Cup. Trong trường hợp đội chủ nhà Qatar vượt qua vòng bảng, suất còn lại sẽ thuộc về đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam nằm ở bảng đấu được đánh giá nhiều thử thách với sự góp mặt của các đối thủ mạnh gồm U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ lần lượt gặp U17 Yemen vào ngày 7/5, đối đầu U17 Hàn Quốc ngày 10/5 trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp U17 UAE vào ngày 14/5.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn thể lực, U17 Việt Nam đang hướng tới mục tiêu đạt kết quả tốt nhất trong từng trận đấu, qua đó cạnh tranh cơ hội lần đầu tiên góp mặt tại U17 World Cup 2026.

Lịch thi đấu ĐT U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026
U17 Việt Nam đối đầu dàn cầu thủ nhập tịch khi tranh vé dự World Cup
U17 Việt Nam đối đầu dàn cầu thủ nhập tịch khi tranh vé dự World Cup

U17 Việt Nam đối đầu dàn cầu thủ nhập tịch khi tranh vé dự World Cup

U17 Việt Nam đối đầu dàn cầu thủ nhập tịch khi tranh vé dự World Cup

VOV.VN - Tại VCK U17 châu Á 2026 (giải đấu tranh suất dự U17 World Cup), U17 Việt Nam sẽ chạm trán những cầu thủ nhập tịch của U17 UAE.

U17 Việt Nam mang cúp vô địch U17 Đông Nam Á 2026 về nước
U17 Việt Nam mang cúp vô địch U17 Đông Nam Á 2026 về nước

VOV.VN - Tối 26/4, U17 Việt Nam đã trở về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ sau khi giành chức vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026 tại Indonesia.

U17 Việt Nam mang cúp vô địch U17 Đông Nam Á 2026 về nước

U17 Việt Nam mang cúp vô địch U17 Đông Nam Á 2026 về nước

VOV.VN - Tối 26/4, U17 Việt Nam đã trở về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ sau khi giành chức vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026 tại Indonesia.

U17 châu Á có thay đổi lớn, cơ hội dự World Cup của U17 Việt Nam bị ảnh hưởng
U17 châu Á có thay đổi lớn, cơ hội dự World Cup của U17 Việt Nam bị ảnh hưởng

VOV.VN - VCK U17 châu Á 2026 có thay đổi lớn khi U17 Triều Tiên rất nhiều khả năng rút lui. Điều này sẽ có thể ảnh hưởng đến cơ hội giành vé dự U17 World Cup 2026 của U17 Việt Nam.

U17 châu Á có thay đổi lớn, cơ hội dự World Cup của U17 Việt Nam bị ảnh hưởng

U17 châu Á có thay đổi lớn, cơ hội dự World Cup của U17 Việt Nam bị ảnh hưởng

VOV.VN - VCK U17 châu Á 2026 có thay đổi lớn khi U17 Triều Tiên rất nhiều khả năng rút lui. Điều này sẽ có thể ảnh hưởng đến cơ hội giành vé dự U17 World Cup 2026 của U17 Việt Nam.

