U19 nữ Việt Nam bị đổi đối thủ ở bán kết U19 Đông Nam Á 2023

U19 nữ Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành vé vào bán kết giải U19 nữ Đông Nam Á 2023. Đoàn quân của HLV Akira Ijira giành 2 chiến thắng đậm với tỉ số 5-0 và 6-0 trước U19 nữ Singapore và U19 nữ Malaysia.

Theo thông báo ban đầu của Ban tổ chức, đội nhất bảng B tức là U19 nữ Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng C ở vòng bán kết. Do đó, cặp bán kết ban đầu được xác định là cuộc so tài của U19 nữ Việt Nam với U19 nữ Thái Lan.

U19 nữ Việt Nam thi đấu ấn tượng ở giải U19 nữ Đông Nam Á 2023 (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên, Ban tổ chức đã thông báo điều chỉnh lại các cặp đấu ở vòng bán kết giải U19 nữ Đông Nam Á 2023. Theo đó, U19 nữ Việt Nam sẽ gặp U19 nữ Myanmar, trong khi cặp bán kết còn lại là cuộc so tài của U19 nữ Indonesia với U19 nữ Thái Lan.

Trận đấu giữa U19 nữ Việt Nam với U19 nữ Myanmar diễn ra vào lúc 15h30 ngày 13/7 còn trận đấu giữa U19 nữ Indonesia với U19 nữ Thái Lan diễn ra vào lúc 19h30 cùng ngày. Với nhánh đấu như thế này, U19 nữ Việt Nam và U19 nữ Thái Lan hứa hẹn sẽ tạo ra trận chung kết trong mơ ở giải U19 nữ Đông Nam Á 2023.