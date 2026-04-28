U19 Việt Nam chuẩn bị dự giải Đông Nam Á: Cầu thủ Việt kiều Moric vắng mặt

Thứ Ba, 17:06, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong danh sách U19 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2026, không có cầu thủ Việt kiều đang thi đấu tại Croatia - Antonio Moric.

U19 Việt Nam đã chính thức tập trung trở lại để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2026. Đáng chú ý, ở lần tập trung này, HLV trưởng Yutaka Ikeuchi không triệu tập tiền đạo Việt kiều đang thi đấu tại Croatia - Antonio Moric. Chân sút này vẫn đang bận thi đấu cho đội bóng chủ quản nên không thể về Việt Nam. 

Antonio Moric vắng mặt trong thành phần U19 Việt Nam chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2026. 

Trong lần hội quân này, HLV trưởng Yutaka Ikeuchi cùng các cộng sự tiếp tục xây dựng kế hoạch chuyên môn với danh sách 41 cầu thủ. Tuy nhiên, ban huấn luyện đang đối diện với không ít khó khăn trong việc tập hợp đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Nhiều cầu thủ trong độ tuổi U19 hiện đang thi đấu cho các CLB chủ quản tại các giải chuyên nghiệp quốc gia và giải hạng Nhì quốc gia, khiến việc hội quân không thể diễn ra đồng bộ ngay từ đầu. Bên cạnh đó, một số cầu thủ sinh năm 2008 cũng vướng lịch thi tốt nghiệp THPT trùng với thời điểm diễn ra Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026.

Một số cầu thủ có tên trong danh sách triệu tập nhưng chưa thể góp mặt gồm: Thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc (Sông Lam Nghệ An), tiền đạo Trần Gia Bảo (HAGL), hậu vệ Nguyễn Quốc Khánh (PVF-CAND), tiền đạo Nguyễn Văn Bách, Hoàng Trọng Duy Khang (PVF), tiền đạo Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình), tiền đạo Lê Văn Hoàn (Thanh Hóa), tiền vệ Nguyễn Văn Khánh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), tiền vệ Đậu Hồng Phong, tiền đạo Nguyễn Thiên Phú (Trẻ Hà Nội). 

Theo kế hoạch, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 29/4. Đội sẽ có chuyến tập huấn, thi đấu giao hữu tại Nhật Bản từ ngày 18/5 đến 26/5, trước khi tham dự giải U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Indonesia từ ngày 1/6 đến 15/6/2026. Lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu của giải sẽ được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tiến hành vào ngày 8/5 tới.

U19 Việt Nam bổ sung thêm thủ môn Việt kiều
"Thần đồng" HAGL ghi bàn ở V-League sau khi vắng mặt trong danh sách U19 Việt Nam
Kết thúc giải U19 nữ VĐQG Cúp Acecook 2026
