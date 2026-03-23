U19 Việt Nam bổ sung thêm thủ môn Việt kiều

U19 Việt Nam vừa được bổ sung thêm 10 cầu thủ trong đợt tập trung đầu tiên năm 2026. Đáng chú ý, thủ môn Việt kiều Aaron Tú Vinh Napierala cũng nằm trong danh sách bổ sung lần này.

Sinh năm 2007, Aaron Tú Vinh Napierala có bố là người Canada và mẹ là người Việt Nam, hiện sở hữu hai quốc tịch. Thủ thành cao 1m83 này được đào tạo tại Canada và Tây Ban Nha và từng thử việc tại CLB TP.HCM vào năm 2024. Aaron Tú Vinh Napierala được đánh giá tích cực dù vẫn cần thêm thời gian để tiếp tục hoàn thiện và phát triển.

Bên cạnh đó, U19 Việt Nam cũng bổ sung thêm : thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc (Sông Lam Nghệ An), Đậu Hồng Phong (Hà Nội), Nguyễn Văn Khánh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Trần Gia Bảo (HAGL), Đào Quang Anh, Nguyễn Quốc Khánh (Trẻ PVF-CAND), cùng bộ ba Lê Huy Việt Anh, Nguyễn Văn Bách, Hoàng Trọng Duy Khang (PVF).

Trong số này, nhiều cầu thủ từng góp mặt trong thành phần U17 Việt Nam tham dự VCK U17 châu Á 2025. Trần Gia Bảo cũng thu hút sự quan tâm khi được mệnh danh là “Yamal của HAGL” khi được đôn lên đội một từ năm 16 tuổi, sau đó lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại V-League (16 tuổi 8 tháng 12 ngày).

Ban huấn luyện U19 Việt Nam cũng đã tinh giản lực lượng với 12 cầu thủ tạm thời không tiếp tục tập luyện cùng đội. Tuy nhiên, các cầu thủ này vẫn sẽ nằm trong diện theo dõi và có cơ hội được triệu tập trở lại trong các đợt hội quân tiếp theo nhằm hướng tới giải U19 Đông Nam Á 2026 và Vòng loại U20 châu Á 2027.