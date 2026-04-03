U20 nữ Việt Nam quyết thắng U20 nữ Thái Lan ở giải châu Á

Tối 3/4, ĐT U20 nữ Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Bangkok (Thái Lan), hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước cuộc đối đầu với đội chủ nhà U20 nữ Thái Lan ở lượt trận thứ hai bảng A Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026.

Buổi tập diễn ra trong không khí tập trung và nghiêm túc. Ban huấn luyện tiếp tục rà soát đội hình, điều chỉnh các phương án chiến thuật và nhấn mạnh yêu cầu về sự gắn kết, kỷ luật trong lối chơi.

U20 nữ Việt Nam hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước cuộc đối đầu với U20 nữ Thái Lan. (Ảnh: VFF)

Trước buổi tập, hậu vệ Nguyễn Thị Thuỳ Linh chia sẻ về sự chuẩn bị của toàn đội: “U20 Thái Lan luôn luôn là một đối thủ mạnh nên chúng em cũng đã chuẩn bị kỹ cho trận đấu ngày mai. Đối với thể trạng của bản thân, em đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu. Em và toàn đội cũng đặt quyết tâm cao để giành chiến thắng”.

Nhận định về đối thủ, Thuỳ Linh cho biết U20 nữ Thái Lan sở hữu nhiều điểm mạnh đáng chú ý: “Điểm mạnh của U20 nữ Thái Lan là lợi thế sân nhà, kỹ thuật cá nhân tốt, ban bật tốt. Đội sẽ chuẩn bị tinh thần, đoàn kết, quyết tâm chiến thắng”.

Cầu thủ thuộc biên chế CLB nữ TP.HCM cũng gửi lời tới người hâm mộ trong hành trình thi đấu xa nhà của đội tuyển: “Lần này đội thi đấu xa nhà, hi vọng người hâm mộ sẽ luôn ủng hộ và theo dõi chúng em”.

Theo lịch thi đấu, U20 nữ Việt Nam sẽ gặp U20 nữ Thái Lan vào lúc 20h00 ngày 4/4 trên sân vận động Thammasat (Bangkok, Thái Lan). Ở lượt trận đầu tiên, U20 nữ Thái Lan giành chiến thắng 3-2 trước U20 nữ Bangladesh và hiện tạm xếp thứ hai tại bảng A.