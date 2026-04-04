U20 nữ Việt Nam thua đậm Thái Lan ở VCK U20 nữ châu Á 2026

Tối 4/4, U20 nữ Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai ở VCK giải U20 nữ châu Á 2026 gặp U20 nữ Thái Lan. Đây là trận đấu đội bóng trẻ Việt Nam rất cần chiến thắng để có thể cạnh tranh tấm vé đi tiếp vào tứ kết.

Tuy nhiên, U20 nữ Thái Lan với lợi thế sân nhà cũng một số cầu thủ gốc nước ngoài đã nhanh chóng lấn lướt và tạo nên sức ép lớn. Phút 11, U20 nữ Thái Lan được hưởng quả phạt góc, bóng được treo vào tạo nên tình huống lộn xộn và Limpawanich đã tận dụng cơ hội để dứt điểm cận thành chính xác.

Đến phút 21, cách biệt được nhân đôi cho đội chủ nhà. Rinyaphat đánh đầu rất hay sau pha tạt bóng của đồng đội để nâng tỷ số lên 2-0.

Sau hai bàn thua chóng vánh, U20 nữ Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng khi pha lập công còn chưa đến thì bàn thua tiếp theo đã xuất hiện. Phút 43, Kurisara một mình vượt qua ba hậu vệ Việt Nam trước khi dứt điểm rất căng đánh bại thủ môn Lê Thị Thu.

Bước sang hiệp 2, HLV Okiyama Masahiko có những sự điều chỉnh nhân sự và điều đó giúp U20 nữ Việt Nam chơi tốt hơn. Phút 51, U20 nữ Việt Nam rút ngắn tỷ số xuống 1-3 sau cú sút siêu phẩm bằng chân trái của Thuỳ Linh. Thủ môn Thái Lan không thể cản phá.

Sau đó, với sự năng nổ của Thanh Hiếu, U20 nữ Việt Nam tạo được sức ép tương đối lớn về khung thành Thái Lan nhưng nền tảng thể lực suy giảm đã khiến thầy trò HLV Okiyama Masahiko không thể tạo nên sự khác biệt trước U20 nữ Thái Lan bản lĩnh và chủ động lùi sâu đội hình phòng ngự.

Không những không thể ghi thêm bàn thắng, U20 nữ Việt Nam còn phải nhận thêm bàn thua thứ tư khi Rinyaphat thực hiện cú đá phạt chuẩn mực ở phút 90+3. Chung cuộc, U20 nữ Việt Nam thua 1-4.

Với thất bại này, U20 nữ Việt Nam chưa có điểm nào sau hai trận toàn thua. Thầy trò HLV Okiyama Masahiko vẫn còn hy vọng mong manh giành vé vào tứ kết với tư cách là một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất nếu thắng Bangladesh ở lượt trận cuối.