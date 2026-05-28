U20 Việt Nam rơi vào bảng "tử thần" trên đường săn vé trở lại U20 World Cup

14h hôm nay (28/5), Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) tổ chức Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại giải U20 châu Á 2027 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Ban tổ chức xếp U20 Việt Nam vào nhóm hạt giống số 2. Đồng thời, Việt Nam cũng giành quyền đăng cai một bảng đấu trên sân nhà.

Giải đấu năm nay đánh dấu cột mốc mới khi AFC lần đầu tiên áp dụng mô hình thi đấu hai cấp độ: Giai đoạn vòng loại và Giai đoạn phát triển. Dựa trên thành tích tại các kỳ giải 2018, 2023 và 2025, AFC xếp hạng hạt giống của U20 Việt Nam ở vị trí thứ 14 châu Á. Vị trí này đưa đội tuyển vào Nhóm hạt giống số 2, chung nhóm với các đối thủ mạnh như Qatar, Indonesia, Syria, Thái Lan, Yemen, Kyrgyz Republic và Tajikistan.

Bên cạnh Việt Nam, 7 quốc gia khác bao gồm Bahrain, Campuchia, Kyrgyzstan, Lào, Qatar, Thái Lan và Uzbekistan sẽ đăng cai các bảng đấu thuộc Giai đoạn vòng loại.

Kết quả bốc thăm đã đưa U20 Việt Nam vào bảng C cùng các đội Palestine, Triều Tiên. Iran. Đây được xem là bảng đấu không hề dễ dàng với thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi dù U20 Việt Nam được đá trên sân nhà.

Vòng loại giai đoạn này sẽ chọn ra 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất để trao vé vào VCK U20 châu Á 2027. Ngược lại, 6 đội tuyển có kết quả thấp nhất sẽ phải xuống chơi ở Giai đoạn Phát triển trong kỳ giải kế tiếp.

Theo lịch, vòng loại giải U20 châu Á 2027 diễn ra từ ngày 31/8 đến 6/9/2026. Đây cũng được xem như giai đoạn đầu của vòng loại U20 World Cup 2027 khi châu Á sẽ có 5,5 suất đến với giải đấu này (bao gồm cả chủ nhà Uzbekistan).