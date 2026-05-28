Xác định đối thủ của U20 Việt Nam tại Vòng loại U20 châu Á 2027

Thứ Năm, 06:00, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (28/5), U20 Việt Nam sẽ biết được đối thủ của mình tại vòng loại U20 châu Á 2027.

14h hôm nay (28/5), Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) sẽ tổ chức Lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại Giải U20 châu Á 2027 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Ban tổ chức xếp đội tuyển U20 Việt Nam vào nhóm hạt giống số 2. Đồng thời, Việt Nam cũng giành quyền đăng cai một bảng đấu trên sân nhà.

Giải đấu năm nay đánh dấu cột mốc mới khi AFC lần đầu tiên áp dụng mô hình thi đấu hai cấp độ: Giai đoạn Vòng loại và Giai đoạn Phát triển. Dựa trên thành tích tại các kỳ giải 2018, 2023 và 2025, AFC xếp hạng hạt giống của U20 Việt Nam ở vị trí thứ 14 châu Á. Vị trí này đưa đội tuyển vào Nhóm hạt giống số 2, chung nhóm với các đối thủ mạnh như Qatar, Indonesia, Syria, Thái Lan, Yemen, Kyrgyz Republic và Tajikistan.

xac dinh doi thu cua u20 viet nam tai vong loai u20 chau A 2027 hinh anh 1
U20 Việt Nam sẽ xác định được đối thủ của mình tại vòng loại U20 châu Á 2027 sau Lễ bốc thăm diễn ra vào hôm nay 28/5.

Bên cạnh Việt Nam, 7 quốc gia khác bao gồm Bahrain, Campuchia, Kyrgyz Republic, Lào, Qatar, Thái Lan và Uzbekistan cũng sẽ đăng cai các bảng đấu thuộc Giai đoạn Vòng loại.

Quy trình bốc thăm sẽ xếp các đội chủ nhà vào một nhóm riêng để phân chia đều vào 8 bảng đấu. Do sở hữu vị trí trong Nhóm hạt giống số 2, U20 Việt Nam sẽ mặc định nhận vị trí số 2 tại bảng đấu của mình.

Vòng loại Giai đoạn này sẽ chọn ra 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất để trao vé vào Vòng chung kết U20 châu Á 2027. Ngược lại, 6 đội tuyển có kết quả thấp nhất sẽ phải xuống chơi ở Giai đoạn Phát triển trong kỳ giải kế tiếp.

Theo lịch, Vòng loại giải U20 châu Á 2027 diễn ra từ ngày 31/8 đến 6/9/2026. Ban huấn luyện sẽ xây dựng lực lượng chủ lực cho U20 Việt Nam từ các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu tại giải U19 Đông Nam Á 2026.

PV/VOV.VN
Tin bóng đá 16-5: Sau U17 Việt Nam, đội tuyển U20 cũng sớm giành vé dự World Cup?
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 16-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Sau U17 Việt Nam, đội tuyển U20 cũng sớm giành vé dự World Cup?; HLV Roland muốn U17 Việt Nam tiến xa hơn tại U17 châu Á 2026; Man City áp đảo cơ hội vô địch FA Cup…

Tin bóng đá 23-5: U20 Việt Nam có lợi thế trên hành trình săn vé trở lại World Cup
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 23-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: U20 Việt Nam có lợi thế trên hành trình săn vé trở lại World Cup; Thể Công Viettel gửi đơn đề nghị xem xét lại pha phạt đền gây tranh cãi; Nóng bỏng cuộc chiến trụ hạng Premier League…

U20 nữ Việt Nam về nước sau kỳ tích vào tứ kết châu Á
VOV.VN - Trưa 12/4, đội tuyển U20 nữ Việt Nam rời Thái Lan, trở về nước sau khi khép lại hành trình tại VCK U20 nữ châu Á 2026. Thầy trò HLV Okiyama Masahiko hoàn thành mục tiêu vào tứ kết, đồng thời tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm ở sân chơi châu lục.

HLV Okiyama Masahiko nói gì sau hành trình lịch sử của U20 nữ Việt Nam?
VOV.VN - Sau trận tứ kết VCK U20 nữ châu Á 2026 diễn ra chiều 11/4, HLV trưởng Okiyama Masahiko khẳng định U20 nữ Việt Nam đã thu về nhiều bài học quý giá khi đối đầu U20 nữ Nhật Bản.

Thua Nhật Bản, U20 nữ Việt Nam dừng bước ở tứ kết U20 nữ châu Á 2026
VOV.VN - Để thua U20 nữ Nhật Bản 0-4, U20 nữ Việt Nam dừng bước ở tứ kết U20 nữ châu Á 2026.

