Xác định đối thủ của U20 Việt Nam tại Vòng loại U20 châu Á 2027

14h hôm nay (28/5), Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) sẽ tổ chức Lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại Giải U20 châu Á 2027 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Ban tổ chức xếp đội tuyển U20 Việt Nam vào nhóm hạt giống số 2. Đồng thời, Việt Nam cũng giành quyền đăng cai một bảng đấu trên sân nhà.

Giải đấu năm nay đánh dấu cột mốc mới khi AFC lần đầu tiên áp dụng mô hình thi đấu hai cấp độ: Giai đoạn Vòng loại và Giai đoạn Phát triển. Dựa trên thành tích tại các kỳ giải 2018, 2023 và 2025, AFC xếp hạng hạt giống của U20 Việt Nam ở vị trí thứ 14 châu Á. Vị trí này đưa đội tuyển vào Nhóm hạt giống số 2, chung nhóm với các đối thủ mạnh như Qatar, Indonesia, Syria, Thái Lan, Yemen, Kyrgyz Republic và Tajikistan.

Bên cạnh Việt Nam, 7 quốc gia khác bao gồm Bahrain, Campuchia, Kyrgyz Republic, Lào, Qatar, Thái Lan và Uzbekistan cũng sẽ đăng cai các bảng đấu thuộc Giai đoạn Vòng loại.

Quy trình bốc thăm sẽ xếp các đội chủ nhà vào một nhóm riêng để phân chia đều vào 8 bảng đấu. Do sở hữu vị trí trong Nhóm hạt giống số 2, U20 Việt Nam sẽ mặc định nhận vị trí số 2 tại bảng đấu của mình.

Vòng loại Giai đoạn này sẽ chọn ra 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất để trao vé vào Vòng chung kết U20 châu Á 2027. Ngược lại, 6 đội tuyển có kết quả thấp nhất sẽ phải xuống chơi ở Giai đoạn Phát triển trong kỳ giải kế tiếp.

Theo lịch, Vòng loại giải U20 châu Á 2027 diễn ra từ ngày 31/8 đến 6/9/2026. Ban huấn luyện sẽ xây dựng lực lượng chủ lực cho U20 Việt Nam từ các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu tại giải U19 Đông Nam Á 2026.