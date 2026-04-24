Kết quả bóng đá hôm nay 24/4: Hà Nội FC thắng Ninh Bình, áp sát tốp ba V-League
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 24/4: Hà Nội FC thắng Ninh Bình 3-2 ngay trên sân khách, qua đó áp sát tốp ba V-League.
Kết quả bóng đá hôm nay 24/4: Hà Nội FC thắng Ninh Bình 3-2 ngay trên sân khách, qua đó áp sát tốp ba V-League.
Hà Nội FC là đội chơi hay hơn và có được lợi thế dẫn trước 2-0 nhờ các pha ghi bàn của Hùng Dũng và Anh Tiệp. Geovane gỡ lại một bàn cho đội chủ nhà trước khi hiệp 1 kết thúc nhưng Văn Quyết đã tái lập thế dẫn 2 bàn cho đội khách.
Sau đó, Quốc Việt rút ngắn tỷ số xuống 2-3 nhưng chừng đó là không đủ để giúp Ninh Bình tránh được thất bại. Hà Nội FC thắng 3-2 và chỉ còn kém tốp ba trên bảng xếp hạng V-League đúng 1 điểm.
Hết giờ !!!! Hà Nội FC thắng Ninh Bình 3-2 trên sân Ninh Bình.
90+3' Pha bóng phạt góc của Ninh Bình mở ra tình huống lộn xộn trong vòng cấm Hà Nội FC. Dù vậy hết Đức Chiến rồi Friday đã không thể chiến thắng được những nỗ lực phòng ngự của các cầu thủ đội khách.
Trận đấu có ít nhất 7 phút bù giờ!!!
88' Quốc Việt dốc bóng bên cánh trái trước khi căng ngang vào trong nhưng Văn Thuận đã không thể tiếp cận trái bóng để dứt điểm.
82' Friday băng xuống đối mặt thủ môn Văn Chuẩn. Cầu thủ người Nigeria không thắng được thủ môn của đội khách, bóng bật ra và Hoàng Đức dứt điểm tung lưới đội khách. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do Friday đã việt vị.
75' Friday băng xuống tốc độ và ngã trong vòng 16m50 sau va chạm với thủ môn Văn Chuẩn của Hà Nội FC nhưng trọng tài xác định không có phạt đền cho đội chủ nhà.
70' Hà Nội FC thay người. Văn Quyết rời sân nhường chỗ cho Passira. Hoàng Đức bên phía đội chủ nhà cũng vào sân thay Quang Nho.
62' VÀO OOO!!! Ninh Bình ngay lập tức có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Đội chủ nhà được hưởng đá phạt từ cự ly 26m, Quốc Việt sút thẳng đưa bóng đập lưng Đậu Văn Toàn đang đứng trong hàng rào đội khách. Trái bóng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Văn Chuẩn.
58' VÀO OOO !!!! Hà Nội FC tấn công nhanh, Hoàng Hên có bóng bên cánh trái rồi căng ngang vào trong, Văn Quyết băng lên ấn tượng trước khi tung cú sút, bóng đập xà ngang và nảy xuống bên trong vạch vôi đường biên ngang khung thành.
55' Hai Long "tả xung hữu đột" vào hàng thủ Ninh Bình trước khi phối hợp với Hùng Dũng rồi tung ra cú dứt điểm ngay, bóng đi chệch khung thành đội chủ nhà.
48' Hàng thủ Hà Nội FC "để xổng" Geovane và cầu thủ này ngay lập tức sút tung lưới đội khách. Dù vậy, bàn thắng không được công nhận khi ngoại binh này đã việt vị.
47' Fisher nhận thấy Văn Lâm lên hơi cao và tung ra cú đá ngay nhưng bóng đi chệch khung thành đội chủ nhà.
Hiệp 2 bắt đầu !!!!
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-1 cho Hà Nội FC.
45+3' VÀO OOO!!!! Đội chủ nhà ngay lập tức có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Tiến Anh ném biên tạo nên tình huống lộn xộn, bóng được phá ra và Geovane có mặt kịp thời để dứt điểm ghi bàn.
45+2' VÀO OOOO!! Hà Nội FC được hưởng phạt góc, Xuân Mạnh băng lên từ cột xa rồi đánh đầu vào trong, Fisher chạm bóng ở nhịp kế tiếp tạo nên thời cơ cho Anh Tiệp dứt điểm dễ dàng vào lưới trống. 2-0 cho đội khách.
Hiệp 1 có ít nhất 3 phút bù giờ !!!!
40' Ninh Bình cố gắng khoét vào vị trí của Anh Tiệp nhưng chưa có được hiệu quả khi các nhân tố kinh nghiệm của Hà Nội FC vẫn bọc lót, hỗ trợ tốt cho người đồng đội trẻ.
34' Duy Mạnh chấn thương không thể tiếp tục thi đấu. HLV Kewell của đội khách đã phải tung trung vệ trẻ Anh Tiệp vào sân thay thế.
31' Các pha tấn công của Ninh Bình vẫn đang cho thấy sự bế tắc. Đội chủ nhà không có nhiều phương án tiếp cận khung thành Hà Nội FC mà chỉ tập trung ở những pha bóng cố định.
25' Ninh Bình cố gắng tổ chức tấn công nhưng trước hàng thủ tập trung của đội khách, đội chủ nhà chưa thể tạo nên sự khác biệt.
18' Hà Nội FC vẫn đang chơi chủ động hơn với những tình huống sẵn sàng áp sát tầm cao. Ninh Bình đang gặp rất nhiều khó khăn.
13' Hà Nội FC có pha phối hợp tấn công khá ấn tượng. Xuân Mạnh tận dụng thời cơ tung ra cú đá rất căng đưa trái bóng tìm đến xà ngang khung thành đội khách.
6' Ninh Bình được hưởng quả đá phạt. Tiến Anh tạt bóng để đồng đội băng vào đánh đầu đưa bóng làm rung chuyển khung gỗ của đội khách.
4' VÀO OOO!!!! Đình Hai đi bóng vào trung lộ rồi chuyền cho Hùng Dũng. Số 88 của Hà Nội FC có khoảng trống khá lớn và tung ra cú sút chìm chuẩn xác, đánh bại thủ môn Văn Lâm bên phía Ninh Bình.
1' Trận đấu bắt đầu !!!! Hà Nội FC giao bóng trước.
Kết quả bóng đá hôm nay 24/4: Hà Nội FC thắng Ninh Bình, áp sát tốp ba V-League
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 24/4: Hà Nội FC thắng Ninh Bình 3-2 ngay trên sân khách, qua đó áp sát tốp ba V-League.
Trận Ninh Bình vs Hà Nội FC tại vòng 20 V-League 2025/2026 rất được chờ đợi. Dù cả hai đội đều khó tranh ngôi vô địch, nhưng cuộc đối đầu này không chỉ đơn thuần là điểm số, mà còn là sự khẳng định sức mạnh, vị thế.
Cuộc đọ sức trở nên hấp dẫn khi hai đội sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia. Nếu Hà Nội FC có Duy Mạnh, Hai Long, Tuấn Hải... thì Ninh Bình có Đặng Văn Lâm, Tiến Anh, Đức Chiến, Hoàng Đức. Ngoài ra, chất lượng ngoại binh của hai đội cũng được đánh giá rất cao, hứa hẹn mang tới một trận đấu có chất lượng chuyên môn hàng đầu V-League.
Trước vòng đấu này, Ninh Bình có phong độ ấn tượng với 3 trận thắng liên tiếp. Dù khó có thể đuổi kịp CLB CAHN trong cuộc đua vô địch, nhưng đội bóng cố đô Hoa Lư vẫn còn mục tiêu vào top 3 của giải đấu năm nay. Nếu giành chiến thắng trước Hà Nội FC, Ninh Bình thu hẹp khoảng cách với Thể Công Viettel (xếp thứ 2 BXH) chỉ còn 1 điểm, kém CLB CAHN 8 điểm.
Bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC kém Ninh Bình 4 điểm (33 so với 37), vì thế đội bóng Thủ đô quyết tâm giành chiến thắng trong chuyến làm khách này để đua tranh vị trí top dẫn đầu V-League. Trước trận đấu rất quan trọng, đoàn quân của HLV Harry Kewell đạt phong độ ổn định. Trong hai trận gần nhất, Hà Nội FC toàn thắng, ghi tới 7 bàn thắng, cho thấy hàng công thực sự mạnh, đặc biệt là khi Hoàng Hên liên tục tỏa sáng. Tới làm khách trên sân của Ninh Bình, đại diện bóng đá Thủ đô không có Thành Chung vì án phạt thẻ đỏ và đây sẽ là tổn thất không nhỏ của đội bóng Thủ đô.
Xin chào các độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá Ninh Bình vs Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 20 V-League 2025/2026.
