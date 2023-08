Viettel FC có quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch V-League 2023

Hiện tại, cuộc đua đến danh hiệu vô địch V-League 2023 đang diễn ra rất hấp dẫn. Về lý thuyết, cả 4 đội gồm CLB Công an Hà Nội, Hà Nội FC, Viettel FC và Thanh Hóa đều có cơ hội lên ngôi vô địch.

Viettel FC đang có quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch V-League 2023.

Với ngôi đầu bảng cùng khoảng cách 2 điểm so với các đội xếp sau, CLB Công an Hà Nội đương nhiên là đội bóng có lợi thế nhất. Đội bóng ngành công an thậm chí có thể vô địch ngay vòng đấu tới nếu thắng Viettel FC đồng thời Hà Nội FC không thắng Thanh Hóa.

Tuy nhiên, Viettel FC cũng hoàn toàn có thể tự quyết trong cuộc đua kịch tính này. Theo đó, thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh chỉ cần thắng trong 2 trận còn lại gặp CLB Công an Hà Nội và Hà Nội FC là sẽ chính thức vô địch với 38 điểm mà không cần quan tâm đến kết quả của các trận đấu khác.



Với phong độ cao khi sở hữu 11 trận bất bại liên tiếp trên các đấu trường, Viettel FC hoàn toàn đủ khả năng có được 2 chiến thắng trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Ở mùa giải năm nay, Viettel FC đã từng thắng CLB Công an Hà Nội ở lượt đi V-League với tỷ số 2-1. Họ cũng đã đánh bại Hà Nội FC 2-1 ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia.