VOV Super Cup 2026: Giải Pickleball ý nghĩa chào mừng ngày 26/3 và 27/3

Trong không khí sôi nổi của những ngày tháng 3, giải Pickleball VOV Super Cup lần thứ I năm 2026 đã chính thức khai mạc. Đây là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập Pickleball đang phát triển mạnh mẽ và tăng cường kết nối cộng đồng. Giải đấu quy tụ đông đảo vận động viên là phóng viên, biên tập viên, chuyên viên và nhân viên đến từ Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam và Tổng công ty EMICO.

Phát biểu khai mạc, ông Ngô Thiệu Phong – Tổng Biên tập Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra sân chơi thể thao lành mạnh cho cán bộ công nhân viên.

Giải Pickleball VOV Super Cup lần thứ I năm 2026 là giải đấu ý nghĩa gắn kết hai đơn vị Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam và Tổng công ty EMICO

Ông Ngô Thiệu Phong – Tổng Biên tập Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam phát biểu khai mạc giải đấu.

Điểm nhấn ngay sau lễ khai mạc là trận showmatch đặc biệt với sự góp mặt của các khách mời nổi tiếng trong làng thể thao Việt Nam.

Ông Trương Minh Sang – HLV đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam chia sẻ: "Tôi rất vinh dự khi tham gia giải đấu do VOV tổ chức. Môn Pickleball hiện nay rất đại chúng, ai cũng tập luyện được. Việc VOV tổ chức giải đấu này tạo không gian vận động, rèn luyện sức khỏe cho anh em là điều rất ý nghĩa. Đặc biệt là hướng đến kỷ niệm 80 năm thành lập ngành thể thao, nó khơi dậy tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng và sự đoàn kết trong đơn vị".

Giải đấu được chia thành hai nội dung chính là Đôi nam và Đôi nam nữ. Không chỉ là một cuộc tranh tài chuyên môn, đây còn là thành quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đoàn Thanh niên của hai đơn vị.

Ông Phạm Quốc Tuệ, đại diện Nhà tài trợ kim cương của giải đấu - Pickleball Việt Nam tặng quà lưu niệm hai khác mời tham dự trận showmatch đặc biệt khai mạc giải đấu là HLV đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam Trương Minh Sang và cựu VĐV Thể dục dụng cụ Việt Nam Phạm Phước Hưng. Theo ông Phạm Quốc Tuệ, những giải đấu như VOV Super Cup 2026 cùng trang bị là những chiếc vợt Joola đẳng cấp sẽ góp phần nâng tầm môn Pickleball của Việt Nam.

Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn.

Anh Vũ Hoàng Tiến, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty EMICO cho biết: "Đây là hoạt động thể thao thường xuyên mà Tổng công ty tổ chức cho đoàn viên và cán bộ công nhân viên. Năm nay, chúng tôi rất vui khi kết hợp cùng Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam để tổ chức thành công giải đấu ý nghĩa này."

Chị Nguyễn Ngọc Tú, Bí thư Đoàn Thanh niên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bày tỏ: "Đây là lần đầu tiên hai đơn vị phối hợp tổ chức giải đấu. Hoạt động này không chỉ thể hiện tinh thần thể thao mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, tạo sân chơi bổ ích cho tất cả đoàn viên và cán bộ giữa hai bên."

Sau những màn tranh đấu quyết liệt theo tinh thần "Trung thực – Đoàn kết – Cao thượng", các nhà vô địch đã chính thức lộ diện. Ở nội dung Đôi nam nữ, đội vô địch đã xuất sắc nhận Cúp và vợt JOOLA PRO IV HYPERION.

BTC trao giải cho các VĐV ở nội dung đôi nam nữ

BTC trao giải cho các VĐV ở nội dung đôi nam

Chị Trần Ngọc, nhà vô địch đôi nam nữ nói: "Lần đầu tiên tham gia VOV Super Cup, tôi thấy giải đấu rất căng thẳng. Các vận động viên thi đấu nhiệt tình, khán giả hò reo cổ vũ khiến tôi cảm thấy rất vinh dự khi cầm chiếc cúp này. Dù đối thủ thi đấu không khoan nhượng, thậm chí có pha bóng làm văng cả mũ, nhưng trên hết là tinh thần thể thao và đoàn kết. Mọi nỗ lực cuối cùng đã được bù đắp xứng đáng".

Ông Phạm Quốc Tuệ, đại diện của Nhà tài trợ kim cương của giải - Pickleball Việt Nam chia sẻ mong muốn những giải Pickleball VOV Super Cup sẽ sớm tổ chức các giải đấu lần thứ II tiếp nối thành công của giải đấu này, cũng giống như Picleball Việt Nam sẽ không ngừng cải tiến thương hiệu Joola với những chiếc vợt đẳng cấp để nâng tầm Pickleball nước nhà, mà mới nhất là thương hiệu Joola Pro V cùng thông điệp "Energy Unlock" đầy mạnh mẽ.

Giải Pickleball VOV Super Cup lần thứ I năm 2026 đã khép lại thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng đẹp về tinh thần thể thao cao thượng và tình hữu nghị giữa các đơn vị.

Các VĐV tham gia giải Pickleball VOV Super Cup lần thứ I năm 2026 có thể tải những khoảnh khắc cháy hết mình trong giải đấu tại đây.