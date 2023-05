World Cup bóng đá nữ 2023 mang về nguồn thu lớn cho New Zealand

World Cup bóng đá nữ 2023 đang được trông đợi có thể mang lại nguồn thu lên tới 200 triệu NZD cho New Zealand. Theo ước tính của FIFA, sẽ có khoảng 29 nghìn khách du lịch quốc tế đến New Zealand để theo dõi các trận đấu và khoảng 3500 người là thành viên các đội bóng, ban tổ chức, trọng tài, báo chí quốc tế.

Linh vật của giải Vô địch bóng đá nữ thế giới 2023.(Nguồn: ANDREW CORNAGA).

Trong đó, khách du lịch quốc tế dự tính chi 250 NZD/ngày và những người làm việc tại giải đấu được dự tính sẽ chi tiêu nhiều hơn một chút khiến cho nguồn thu từ khoản này lên đến khoảng 110 triệu NZD.

Ngoài khách du lịch quốc tế, World Cup bóng đá nữ cũng sẽ khuyến khích một lượng lớn khách nội địa tới tham dự các trận đấu với tổng mức chi có thể lên đến 32 triệu NZD. Bên cạnh đó FIFA cũng sẽ chi một khoản không nhỏ để tổ chức 29 trận đấu và các sự kiện tại New Zealand vì vậy mà nguồn thu ước tính từ sự kiện này có thể lên tới 200 triệu NZD. Trong đó, lợi nhuận thu về cho nước này có thể lên tới 44 triệu NZD.

World Cup bóng đá nữ 2023 được tổ chức tại cả New Zealand và Australia từ ngày 20/7 đến ngày 20/8. FIFA dự kiến sẽ chi 152 triệu USD để tổ chức giải đấu. Mặc dù chi phí cho giải đấu năm nay đã gấp 3 lần so với dự toán năm 2019 và gấp 10 lần so với giải đấu năm 2015 song vẫn còn ít hơn 440 triệu USD so với giải Vô địch bóng đá nam thế giới được tổ chức tại Qatar vào năm 2022.

Thông tin từ FIFA cũng cho biết, World Cup bóng đá nữ 2023 sẽ có 32 đội tham dự, trong đó có sự tham gia lần đầu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Giải đấu được khai mạc vào ngày 20/7 tới tại New Zealand và bế mạc vào ngày 20/8 tại Australia. Theo lịch thi đấu, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận vòng bảng tại New Zealand vào ngày 22/7, 27/7 và 1/8./.