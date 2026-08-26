Xác định 32 đội tham dự vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027
VOV.VN - Cúp C1 châu Âu 2026/2027 đã xác định được 32/36 đội tham dự vòng bảng sau khi Sabah, LASK và Bodo/Glimt vượt qua vòng loại.
Trong loạt trận rạng sáng 26/8 theo giờ Việt Nam, Cúp C1 châu Âu 2026/2027 đã xác định được 3 đội đầu tiên vượt qua vòng loại là Sabah, LASK và Bodo/Glimt.
Bodo/Glimt giành chiến thắng 3-0 trong cuộc tiếp đón NEC Nijmegen, qua đó giành chiến thắng với tổng tỷ số 6-1 sau 2 lượt trận.
LASK lật ngược tình thế ngoạn mục sau khi thua Celtic 0-3 ở lượt đi, với chiến thắng 5-1 trong trận lượt về, qua đó thắng chung cuộc 5-4 sau 2 lượt trận.
Sabah có lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng bảng Cúp C1 châu Âu, sau khi thua Hapoel Beer Sheva 1-2 ở lượt đi và thắng 5-2 ở lượt về. Đội bóng Azerbaijan tiến vào vòng bảng với chiến thắng chung cuộc 6-4 sau 2 lượt trận.
Rạng sáng mai 27/8, Cúp C1 châu Âu 2026/2027 sẽ xác định 4 đội cuối cùng vượt qua vòng loại sau các trận đấu: Lyon - Fenerbahce, Celje - Bratislava, Viking - Dinamo Zagreb và AEK - Levsko Sofia.
Trước đó, Cúp C1 châu Âu 2026/2027 đã xác định được 29 đội tham dự vòng bảng thông qua thành tích ở giải VĐQG mùa 2025/2026.
Sau khi xác định đủ 36 đội tham dự vòng bảng, lễ bốc thăm Cúp C1 châu Âu 2026/2027 sẽ diễn ra lúc 23h00 ngày 27/8 theo giờ Việt Nam.
Danh sách 32/36 đội giành quyền dự vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027
Vượt qua vòng loại: Sabah, LASK, Bodo/Glimt.
Ngoại hạng Anh: Arsenal, Man City, MU, Aston Villa, Liverpool
La Liga: Barca, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid, Real Betis
Serie A: Inter Milan, Napoli, AS Roma, Como
Bundesliga: Bayern Munich, Dortmund, RB Leipzig, Stuttgart
Ligue 1: PSG, Lens, Lille
Giải VĐQG Hà Lan: PSV Eindhoven, Feyenoord
Giải VĐQG Bồ Đào Nha: Porto, Sporting CP
Giải VĐQG Bỉ: Club Brugge
Giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ: Galatasaray
Giải VĐQG Ukraine: Shakhtar Donetsk
Giải VĐQG Séc: Slavia Prague