Xác định 32 đội tham dự vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027

Trong loạt trận rạng sáng 26/8 theo giờ Việt Nam, Cúp C1 châu Âu 2026/2027 đã xác định được 3 đội đầu tiên vượt qua vòng loại là Sabah, LASK và Bodo/Glimt.

Bodo/Glimt giành chiến thắng 3-0 trong cuộc tiếp đón NEC Nijmegen, qua đó giành chiến thắng với tổng tỷ số 6-1 sau 2 lượt trận.

LASK lật ngược tình thế ngoạn mục sau khi thua Celtic 0-3 ở lượt đi, với chiến thắng 5-1 trong trận lượt về, qua đó thắng chung cuộc 5-4 sau 2 lượt trận.

Celtic ngậm ngùi nhìn LASK giành vé dự vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027. (Ảnh: Reuters)

Sabah có lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng bảng Cúp C1 châu Âu, sau khi thua Hapoel Beer Sheva 1-2 ở lượt đi và thắng 5-2 ở lượt về. Đội bóng Azerbaijan tiến vào vòng bảng với chiến thắng chung cuộc 6-4 sau 2 lượt trận.

Rạng sáng mai 27/8, Cúp C1 châu Âu 2026/2027 sẽ xác định 4 đội cuối cùng vượt qua vòng loại sau các trận đấu: Lyon - Fenerbahce, Celje - Bratislava, Viking - Dinamo Zagreb và AEK - Levsko Sofia.

Trước đó, Cúp C1 châu Âu 2026/2027 đã xác định được 29 đội tham dự vòng bảng thông qua thành tích ở giải VĐQG mùa 2025/2026.

Sau khi xác định đủ 36 đội tham dự vòng bảng, lễ bốc thăm Cúp C1 châu Âu 2026/2027 sẽ diễn ra lúc 23h00 ngày 27/8 theo giờ Việt Nam.

Danh sách 32/36 đội giành quyền dự vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 Vượt qua vòng loại: Sabah, LASK, Bodo/Glimt. Ngoại hạng Anh: Arsenal, Man City, MU, Aston Villa, Liverpool La Liga: Barca, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid, Real Betis Serie A: Inter Milan, Napoli, AS Roma, Como Bundesliga: Bayern Munich, Dortmund, RB Leipzig, Stuttgart Ligue 1: PSG, Lens, Lille Giải VĐQG Hà Lan: PSV Eindhoven, Feyenoord Giải VĐQG Bồ Đào Nha: Porto, Sporting CP Giải VĐQG Bỉ: Club Brugge Giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ: Galatasaray Giải VĐQG Ukraine: Shakhtar Donetsk Giải VĐQG Séc: Slavia Prague