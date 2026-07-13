Tân binh V-League 2026/27 chiêu mộ tiền vệ từng đá Cúp C1 châu Âu

CLB Đồng Nai khuấy động thị trường chuyển nhượng V-League 2026/27 khi công bố bản hợp đồng đáng chú ý mang tên Milos Vulic. Tiền vệ người Serbia sẽ gia nhập Đồng Nai để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Hai bản hợp đồng ngoại binh mới nhất của CLB Đồng Nai. (Ảnh: CLB Đồng Nai)

Sinh năm 1996, Vulic từng khoác áo ĐTQG Serbia và trưởng thành từ môi trường bóng đá đỉnh cao châu Âu. Vulic gây dựng tên tuổi trong màu áo Red Star Belgrade, một trong những CLB giàu truyền thống nhất Serbia.

Ngoài ra, tiền vệ 29 tuổi còn có thời gian thi đấu tại Serie A trong màu áo Crotone. Những trải nghiệm ở môi trường khắc nghiệt giúp Vulic tích lũy nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Đáng chú ý, Vulic từng nhiều lần góp mặt tại UEFA Champions League và để lại dấu ấn với bàn thắng vào lưới Olympiacos. Việc thường xuyên thi đấu ở sân chơi danh giá giúp Vulic hoàn thiện tư duy chiến thuật và bản lĩnh trận mạc.

Sở hữu kỹ thuật tốt cùng khả năng điều tiết trận đấu, Vulic được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân nơi tuyến giữa của CLB Đồng Nai. Ban huấn luyện tin rằng Vulic sẽ mang đến sự sáng tạo và ổn định cho lối chơi của đội bóng.

Không chỉ tăng cường hàng tiền vệ, Đồng Nai còn chiêu mộ hậu vệ Filip Jovic nhằm gia cố hàng thủ. Cầu thủ sinh năm 2000 từng khoác áo U18 Serbia và tích lũy kinh nghiệm tại nhiều giải đấu khu vực Balkan.

Ở mùa giải trước, Jovic thi đấu cho Slaven Belupo tại Croatia và gây ấn tượng với khả năng phòng ngự chắc chắn. Lối chơi mạnh mẽ và khả năng đọc tình huống tốt giúp anh được kỳ vọng nâng tầm hệ thống phòng ngự của đội.

Song song với các ngoại binh, CLB Đồng Nai cũng bổ sung lực lượng nội với nhiều gương mặt mới. Các hậu vệ gồm Bùi Tiến Dụng, Phan Văn Hiếu, Nguyễn Văn Đức và thủ môn Phạm Văn Phong hứa hẹn sẽ giúp đội bóng tăng chiều sâu đội hình.

Ảnh: CLB Đồng Nai