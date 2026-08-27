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Xác định đủ 36 đội dự vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027

Thứ Năm, 05:11, 27/08/2026
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VOV.VN - Sau loạt trận lượt về vòng play-off diễn ra rạng sáng 27/8, UEFA đã xác định được 4 đội bóng cuối cùng tham dự vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 là AEK Athens, Viking, Slovan Bratislava và Fenerbahce.

Trong loạt trận rạng sáng 27/8, những đội bóng cuối cùng tham dự vòng bảng (League Phase) của Cúp C1 châu Âu 2026/2027 đã được xác định là AEK Athens (Hy Lạp), Viking (Na Uy), Slovan Bratislava (Slovakia) và Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ). 

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Niềm vui giành vé vào vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 của Fenerbahce. (Ảnh: UEFA). 

AEK Athens thắng đậm Levski Sofia 4-0 trên sân nhà để có lần đầu tiên sau 7 năm giành quyền dự vòng bảng của giải đấu hàng đầu châu Âu cấp CLB. Viking đánh bại Dinamo Zagreb 3-1 để giành quyền vào vòng bảng với thắng lợi chung cuộc 5-3 sau 2 lượt trận. 

Slovan Bratislava cần đến hiệp phụ để vượt qua Celje 2-1 và trở lại với vòng bảng Cúp C1 châu Âu chỉ sau một mùa giải vắng bóng. Trong khi đó, với đội hình nhiều cầu thủ từng đá ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, Fenerbahce thắng Lyon 2-1 ngay trên sân khách để có mặt trong danh sách 36 CLB dự vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027. 

Sau khi xác định đủ 36 đội tham dự vòng bảng, lễ bốc thăm sẽ diễn ra lúc 23h00 ngày hôm nay 27/8 theo giờ Việt Nam. Lượt trận đầu tiên của vòng bảng được tổ chức ngày 8/9 tới. 

Danh sách 36 đội giành quyền dự vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027

Vượt qua vòng loại (7): Sabah (Azerbaijan), LASK (Áo), Bodo/Glimt, Viking (Na Uy), Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ), AEK Athens (Hy Lạp), Slovan Bratislava (Slovakia) 

Ngoại hạng Anh (5): Arsenal, Man City, MU, Aston Villa, Liverpool

La Liga (5): Barca, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid, Real Betis

Serie A (4): Inter Milan, Napoli, AS Roma, Como

Bundesliga (4): Bayern Munich, Dortmund, Leipzig, Stuttgart

Ligue 1 (3): PSG, Lens, Lille

Giải VĐQG Hà Lan (2): PSV Eindhoven, Feyenoord

Giải VĐQG Bồ Đào Nha (2): Porto, Sporting

Giải VĐQG Bỉ (1): Club Brugge

Giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (1): Galatasaray

Giải VĐQG Ukraine (1): Shakhtar Donetsk

Giải VĐQG Séc (1): Slavia Prague

PV/VOV.VN
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