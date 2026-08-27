Xác định đủ 36 đội dự vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027

Trong loạt trận rạng sáng 27/8, những đội bóng cuối cùng tham dự vòng bảng (League Phase) của Cúp C1 châu Âu 2026/2027 đã được xác định là AEK Athens (Hy Lạp), Viking (Na Uy), Slovan Bratislava (Slovakia) và Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ).

Niềm vui giành vé vào vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 của Fenerbahce. (Ảnh: UEFA).

AEK Athens thắng đậm Levski Sofia 4-0 trên sân nhà để có lần đầu tiên sau 7 năm giành quyền dự vòng bảng của giải đấu hàng đầu châu Âu cấp CLB. Viking đánh bại Dinamo Zagreb 3-1 để giành quyền vào vòng bảng với thắng lợi chung cuộc 5-3 sau 2 lượt trận.

Slovan Bratislava cần đến hiệp phụ để vượt qua Celje 2-1 và trở lại với vòng bảng Cúp C1 châu Âu chỉ sau một mùa giải vắng bóng. Trong khi đó, với đội hình nhiều cầu thủ từng đá ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, Fenerbahce thắng Lyon 2-1 ngay trên sân khách để có mặt trong danh sách 36 CLB dự vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027.

Sau khi xác định đủ 36 đội tham dự vòng bảng, lễ bốc thăm sẽ diễn ra lúc 23h00 ngày hôm nay 27/8 theo giờ Việt Nam. Lượt trận đầu tiên của vòng bảng được tổ chức ngày 8/9 tới.

Danh sách 36 đội giành quyền dự vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 Vượt qua vòng loại (7): Sabah (Azerbaijan), LASK (Áo), Bodo/Glimt, Viking (Na Uy), Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ), AEK Athens (Hy Lạp), Slovan Bratislava (Slovakia) Ngoại hạng Anh (5): Arsenal, Man City, MU, Aston Villa, Liverpool La Liga (5): Barca, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid, Real Betis Serie A (4): Inter Milan, Napoli, AS Roma, Como Bundesliga (4): Bayern Munich, Dortmund, Leipzig, Stuttgart Ligue 1 (3): PSG, Lens, Lille Giải VĐQG Hà Lan (2): PSV Eindhoven, Feyenoord Giải VĐQG Bồ Đào Nha (2): Porto, Sporting Giải VĐQG Bỉ (1): Club Brugge Giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (1): Galatasaray Giải VĐQG Ukraine (1): Shakhtar Donetsk Giải VĐQG Séc (1): Slavia Prague