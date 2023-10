Xem trực tiếp ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Ấn Độ ở đâu?

ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Ấn Độ sẽ so tài trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 Olympic 2024 diễn ra vào lúc 17h chiều nay 29/10 (theo giờ Việt Nam). Do không có đơn vị truyền hình nào của Việt Nam nắm giữ bản quyền của giải đấu. Vì vậy, người hâm mộ không thể xem trực tiếp trận ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Ấn Độ tại vòng loại thứ 2 Olympic 2024 trên truyền hình chính thống tại Việt Nam. Tuy nhiên, người hâm mộ có thể cập nhật diễn biến trực tiếp trên VOV.VN.

Trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Ấn Độ diễn ra vào lúc 17h chiều nay 29/10.

Hiện tại, ĐT nữ Ấn Độ đang đứng thứ 61 trên bảng xếp hạng FIFA. Lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội tuyển là trận giao hữu trước thềm SEA Games 30 vào tháng 11/2019. Ở trận đấu đó, ĐT nữ Việt Nam đã giành thắng lợi 3-0.

Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV người Thuỵ Điển Thomas Dennerby, ĐT nữ Ấn Độ đã có nhiều thay đổi và tiến bộ. HLV Thomas Dennerby là người đã dẫn dắt ĐT nữ Thuỵ Điển giành được vị trí thứ 3 tại VCK bóng đá nữ thế giới 2011.

Nói về trận đấu ngày mai, tiền vệ Bích Thuỳ chia sẻ: “Chúng tôi đã rút ra nhiều bài học sau trận thua Uzbekistan. Cuộc đấu với Ấn Độ sẽ là màn quyết chiến của Việt Nam. Toàn đội tự tin hướng đến kết quả tốt nhất tại trận đấu này”.

“Mọi người cũng nói chuyện và hiểu rằng đây là giải đấu cuối cùng HLV Mai Đức Chung dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam. Vậy nên, chị em chúng tôi cũng động viên nhau cố gắng tập trung hết sức, dồn toàn bộ tinh thần và sự tập trung tốt nhất để thi đấu với Ấn Độ, Nhật Bản, thể hiện được tinh thần người phụ nữ Việt Nam” – Bích Thùy chia sẻ thêm.

Trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Ấn Độ được Báo Điện tử VOV tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.