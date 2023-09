Xem trực tiếp Olympic Việt Nam vs Olympic Iran ở kênh nào?

Theo lịch thi đấu và trực tiếp ASIAD 19 hôm nay 21/9, Olympic Việt Nam vs Olympic Iran so tài vào lúc 18h30. Do Việt Nam chưa có bản quyền nên không thể xem trực tiếp Olympic Việt Nam vs Olympic Iran trên bất cứ kênh truyền hình nào. Tuy nhiên, người hâm mộ có thể theo dõi diễn biến của trận đấu trên VOV.VN.

Ở trận ra quân, Olympic Việt Nam đã giành chiến thắng 4-2 trước Olympic Mông Cổ. Chiến thắng này giúp đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn có thêm sự tự tin để bước vào so tài với Olympic Iran cũng như Olympic Saudi Arabia.

Olympic Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng B sau lượt trận đầu tiên.

Chia sẻ trước trận đấu giữa Olympic Việt Nam vs Olympic Iran, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Tôi biết người hâm mộ đang lo lắng đến các kịch bản không thuận lợi cho Olympic Việt Nam và khuyên tôi cố gắng tránh thua đậm, cố gắng cầm hòa, cố gắng kiếm 1 điểm trong 2 trận sắp tới. Nhưng tại sao chúng ta không dám nghĩ là Olympic Việt Nam sẽ vào vòng trong một cách đàng hoàng, chính danh?.

Dẫu biết điều đó rất khó khăn khi hai đối thủ Iran và Saudi Arabia trình độ cao hơn, già dặn hơn trong khi chúng ta có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải. Nhưng, đã đến đây thì không phải ngại bất cứ đối thủ nào. Hãy sửa sai, khiêm tốn, tôn trọng họ nhưng cần biết đề cao năng lực, phẩm cách của chúng ta để đàng hoàng bước về phía trước”.

Trận đấu giữa Olympic Việt Nam vs Olympic Iran diễn ra vào lúc 18h30 ngày 21/9. Báo Điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.