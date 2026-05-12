Vận động viên pickleball nổi tiếng của Philippines đầu quân cho đại diện Việt Nam

Pickleball hiện là môn thể thao có tốc độ tăng trưởng nhanh tại Đông Nam Á, với lượng người chơi mở rộng đáng kể ở Philippines, Thái Lan và Indonesia trong vài năm gần đây.

Trong bối cảnh đó, sự kiện được tổ chức với sự tham gia của đối tác Baseline, nhà phân phối Nexxgen, cụm sân thi đấu Tela Park và đội ngũ vận hành địa phương, quy tụ nhiều vận động viên và người chơi phong trào từ cộng đồng sở tại.

Johnny Arcilla ký kết hợp tác với thương hiệu thể thao Việt Nam KAIWIN.

Tâm điểm của chương trình là lễ ký kết hợp tác của thương hiệu thể thao Việt Nam KAIWIN với Johnny Arcilla. Tay vợt người Philippines này từng giành nhiều danh hiệu trong hệ thống ATP Challengers và hiện là một trong những gương mặt tiên phong thúc đẩy phong trào pickleball tại Philippines sau khi chuyển sang thi đấu môn này.

Sức ảnh hưởng của Johnny Arcilla trong giới thể thao chuyên nghiệp khu vực khiến thỏa thuận này thu hút sự quan tâm rộng rãi từ truyền thông và cộng đồng vận động viên địa phương.

Việc lựa chọn một nhân vật có uy tín trong giới chuyên môn làm đại diện là hướng đi phổ biến mà nhiều thương hiệu thể thao quốc tế áp dụng khi thâm nhập thị trường mới - và đây cũng là chiến lược mà đơn vị tổ chức theo đuổi trong hành trình mở rộng ra khu vực.

Theo kế hoạch được công bố, phía đại diện Việt Nam dự kiến tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối và hợp tác sang Thái Lan, Malaysia và Indonesia trong thời gian tới, tiếp nối những bước đi ban đầu tại Philippines.