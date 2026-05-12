中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vận động viên pickleball nổi tiếng của Philippines đầu quân cho đại diện Việt Nam

Thứ Ba, 08:45, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sự kiện “The Legend Return” diễn ra tại Philippines cuối tuần qua đã thu hút sự chú ý đáng kể từ cộng đồng pickleball sở tại, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên một thương hiệu thể thao Việt Nam KAIWIN hiện diện chính thức tại thị trường này.

Pickleball hiện là môn thể thao có tốc độ tăng trưởng nhanh tại Đông Nam Á, với lượng người chơi mở rộng đáng kể ở Philippines, Thái Lan và Indonesia trong vài năm gần đây.

Trong bối cảnh đó, sự kiện được tổ chức với sự tham gia của đối tác Baseline, nhà phân phối Nexxgen, cụm sân thi đấu Tela Park và đội ngũ vận hành địa phương, quy tụ nhiều vận động viên và người chơi phong trào từ cộng đồng sở tại.

van dong vien pickleball noi tieng cua philippines dau quan cho dai dien viet nam hinh anh 1
Johnny Arcilla ký kết hợp tác với thương hiệu thể thao Việt Nam KAIWIN.

Tâm điểm của chương trình là lễ ký kết hợp tác của thương hiệu thể thao Việt Nam KAIWIN với Johnny Arcilla. Tay vợt người Philippines này từng giành nhiều danh hiệu trong hệ thống ATP Challengers và hiện là một trong những gương mặt tiên phong thúc đẩy phong trào pickleball tại Philippines sau khi chuyển sang thi đấu môn này.

Sức ảnh hưởng của Johnny Arcilla trong giới thể thao chuyên nghiệp khu vực khiến thỏa thuận này thu hút sự quan tâm rộng rãi từ truyền thông và cộng đồng vận động viên địa phương.

Việc lựa chọn một nhân vật có uy tín trong giới chuyên môn làm đại diện là hướng đi phổ biến mà nhiều thương hiệu thể thao quốc tế áp dụng khi thâm nhập thị trường mới - và đây cũng là chiến lược mà đơn vị tổ chức theo đuổi trong hành trình mở rộng ra khu vực.

Theo kế hoạch được công bố, phía đại diện Việt Nam dự kiến tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối và hợp tác sang Thái Lan, Malaysia và Indonesia trong thời gian tới, tiếp nối những bước đi ban đầu tại Philippines.

PV/VOV.VN
Tag: Pickleball Đông Nam Á pickleball Philippines thương hiệu thể thao Việt Nam Johnny Arcilla pickleball Johnny Arcilla
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Huyền thoại quyền Anh Manny Pacquiao lấn sân pickleball
Huyền thoại quyền Anh Manny Pacquiao lấn sân pickleball

VOV.VN - Huyền thoại quyền Anh Manny Pacquiao "gây sốt" khi chơi pickleball và tham gia kế hoạch xây dựng giải pickleball chuyên nghiệp tại quê nhà Philippines.

Huyền thoại quyền Anh Manny Pacquiao lấn sân pickleball

Huyền thoại quyền Anh Manny Pacquiao lấn sân pickleball

VOV.VN - Huyền thoại quyền Anh Manny Pacquiao "gây sốt" khi chơi pickleball và tham gia kế hoạch xây dựng giải pickleball chuyên nghiệp tại quê nhà Philippines.

3 thay đổi nhỏ để có cú Third Shot Drop hiệu quả trong Pickleball
3 thay đổi nhỏ để có cú Third Shot Drop hiệu quả trong Pickleball

VOV.VN - 3 thay đổi nhỏ cùng Huy Mê Pick để cải thiện cú Third Shot Drop - kỹ thuật rất quan trọng giúp người chơi pickleball kiểm soát nhịp độ trận đấu và tạo lợi thế tấn công.

3 thay đổi nhỏ để có cú Third Shot Drop hiệu quả trong Pickleball

3 thay đổi nhỏ để có cú Third Shot Drop hiệu quả trong Pickleball

VOV.VN - 3 thay đổi nhỏ cùng Huy Mê Pick để cải thiện cú Third Shot Drop - kỹ thuật rất quan trọng giúp người chơi pickleball kiểm soát nhịp độ trận đấu và tạo lợi thế tấn công.

Việt Nam đăng cai giải Pickleball châu Á mở rộng 2026
Việt Nam đăng cai giải Pickleball châu Á mở rộng 2026

VOV.VN - Giải Pickleball Michelob ULTRA – châu Á mở rộng 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 4-7/6 tại TP.HCM, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 3 tỷ đồng và dự kiến thu hút gần 600 vận động viên trong nước cùng khu vực châu Á – Thái Bình Dương tham dự.

Việt Nam đăng cai giải Pickleball châu Á mở rộng 2026

Việt Nam đăng cai giải Pickleball châu Á mở rộng 2026

VOV.VN - Giải Pickleball Michelob ULTRA – châu Á mở rộng 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 4-7/6 tại TP.HCM, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 3 tỷ đồng và dự kiến thu hút gần 600 vận động viên trong nước cùng khu vực châu Á – Thái Bình Dương tham dự.

XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
Du lịch
SỨC KHỎE
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế