Bảo đảm nguồn cung xăng E10 chất lượng cho người dân sử dụng ổn định, lâu dài



Xăng E10 lưu hành ổn định trong tháng đầu tiên triển khai

Sáng 30/6, tại TP.HCM, báo Công Thương tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Xăng E10: Hiểu đúng, dùng tốt”. Các ý kiến trao đổi tại tọa đàm đã đánh giá kết quả đạt được trong việc phân phối xăng E10, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ, từ đó góp phần hiện thực hóa chủ trương lớn của Chính phủ trong lộ trình áp dụng, sử dụng nhiên liệu sinh học nói riêng và quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam nói chung.

TP.HCM hiện có 2 thương nhân sản xuất, 12 thương nhân đầu mối, 65 thương nhân phân phối, và 1076 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trung bình một ngày, thành phố tiêu thụ khoảng 13.000 mét khối xăng dầu các loại (chiếm gần 20 % sản lượng tiêu thụ xăng dầu cả nước).

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TP.HCM cho hay, sau khi Bộ Công Thương ban hành Thông tư 50, cuối năm 2025, Sở Công thương đã thực hiện ngay các biện pháp chuẩn bị chuyển đổi qua xăng E10.

Tới đầu tháng 5/2026, Sở Công thương TP.HCM tiếp tục tổ chức các cuộc họp với các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối để đề nghị xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc triển khai lộ trình.

"Địa bàn thành phố không bị động về vấn đề chuyển đổi. Qua một tháng triển khai, chúng tôi nhận thấy cơ bản trên địa bàn TP.HCM, nguồn cung xăng E10 là ổn định, chưa xuất hiện hiện tượng thiếu xăng E10 hoặc là những cái phản ánh tiêu cực về việc triển khai phân phối xăng E10. Bước đầu việc triển khai xăng E10 trên địa bàn Thành phố tương đối ổn định và đã có những thành công ban đầu" - ông Hiếu nói.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng Sở Công Thương TP.HCM.

Trên cả nước, từ ngày 1/6 đến nay, việc triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống cơ bản diễn ra đúng tiến độ, thị trường xăng dầu duy trì ổn định, nguồn cung etanol nhiên liệu (E100), xăng nền và xăng sinh học (E5, E10) được các thương nhân kinh doanh xăng dầu bảo đảm đáp ứng nhu cầu thị trường; hệ thống phân phối hoạt động ổn định, không xảy ra tình trạng gián đoạn hoặc thiếu hụt nguồn cung.

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, cho biết, dưới chỉ đạo quyết liệt và kịp thời ban hành một số chính sách thí điểm đặc thù của Nhà nước, những khó khăn trong việc triển khai xăng E10 đã phần nào được giải quyết. Từ đó, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp đã phối hợp triển khai chặt chẽ thực hiện kế hoạch.

Tiếp tục hoàn thiện để góp phần bảo vệ môi trường

Việc triển khai xăng sinh học ra thị trường hiện còn một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ như: nguồn cung nhiên liệu ethanol E100 trong nước vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phục vụ lâu dài cho lộ trình sử dụng E10 trên phạm vi toàn quốc; một số cơ sở pha chế phối trộn chưa hoàn thành đầu tư hoặc chưa đưa vào vận hành đồng bộ. Thực tế, vẫn còn một bộ phần người tiêu dùng băn khoăn về khả năng tương thích của xăng E10 đối với một số phương tiện đời cũ.

Để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trên, Bộ Công Thương chủ động và phối hợp các bộ, ngành, hiệp hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục theo dõi diễn biến cung cầu xăng E5, E10, xăng nền và ethanol nhiên liệu E100.

Thời gian tới, các đơn vị sẽ cần tiếp tục nỗ lực rà soát để bảo đảm nguồn cung xăng sinh học cho toàn bộ người dân trên cả nước.

Bộ phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối để đảm bảo nguồn cung ổn định, đôn đốc đưa các cơ sở pha chế phối trộn còn lại vào hoạt động theo đúng lộ trình, đồng thời tăng cường khả năng chủ động về nguồn nguyên liệu trong nước.

Bộ cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị nguồn cung E100, xăng nền và tình hình thực hiện lộ trình sử dụng xăng sinh học tại các địa phương; kiểm soát chặt chẽ chất lượng nhiên liệu, hoạt động pha chế phối trộn, phân phối kinh doanh xăng dầu; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; rà soát, hoàn thiện về cơ chế, cơ sở dữ liệu và khả năng tương thích của các loại phương tiện đối với xăng E10...

Đồng thời, Bộ sớm phối hợp với các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô, xe máy để công bố đầy đủ các danh mục phương tiện tương thích và hướng dẫn kỹ thuật đối với các nhóm phương tiện đặc thù.

Theo thống kê, từ ngày 1/6 - 24/6, tổng mức tiêu thụ xăng sinh học E5 và E10 trên cả nước khoảng 850 triệu lít. Trong đó, xăng E10 khoảng 800 triệu lít (chiếm 94,12%) và xăng E5 khoảng 50 triệu lít (chiếm 5,88%).

Việc triển khai xăng E10 tại Việt Nam không phải là quyết định mang tính ngắn hạn mà là kết quả của một quá trình chuẩn bị lâu dài, được định hướng bởi nhiều chủ trương, chính sách xuyên suốt của Đảng và Nhà nước. Từ Quyết định số 177/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”; Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; Nghị quyết số 55-NQ/TW (ngày 11/02/2020) về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 70-NQ/TW (ngày 20/08/2025) bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Chính trị cho đến các định hướng về tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 tại COP26, thể hiện quyết tâm thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch và giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Việc công bố giá cơ sở xăng E10 RON95-III theo quy định tại Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP ngày 16/06/2026 của Chính phủ đã được triển khai tại kỳ điều hành giá ngày 18/6/2026, tạo cơ sở để doanh nghiệp chủ động trong hoạt động kinh doanh và mở rộng cung ứng xăng E10. Đồng thời, với Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành về thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10, gợi mở những định hướng cho phát triển nhiên liệu sinh học bền vững.