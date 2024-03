Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PNJ

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), kết thúc quý IV/2023, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã cổ phiếu PNJ – sàn HOSE) đạt doanh thu thuần 9.760 tỷ đồng tăng 17,6% so với cùng kỳ nhờ chiếm lĩnh thị phần, mở rộng thị trường. Biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ 0,2ppts lên 17,9%. Lợi nhuận sau thuế đạt 632 tỷ đồng, tăng mạnh 35% nhờ những nỗ lực gia tăng doanh thu, tối ưu chi phí, lợi nhuận vượt kế hoạch lợi nhuận đặt ra đầu năm.

>> Nhận định chứng khoán 19/3: Thị trường đang trong giai đoạn biến động rung lắc

oanh thu các mảng kinh doanh chính của PNJ có kết quả trái ngược. Mảng kinh doanh chính là bán lẻ trang sức duy trì doanh thu đi ngang, mảng vàng miếng tăng mạnh nhờ giá vàng tăng, nhu cầu người dân mua vàng trong thời kỳ kinh tế giảm tốc, mảng bán sỉ tiếp tục giảm mạnh.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 19/3 (Ảnh minh họa: KT)

Doanh thu bán lẻ mặc dù chỉ đi ngang so với cùng kỳ tuy nhiên lại ghi nhận các tín hiệu rất tích cực khi mức độ giảm ít hơn thị trường chung, gia tăng tệp khách hàng và liên tục mở rộng mạng lưới cửa hàng. Trong năm 2024, khi sức mua hồi phục cùng với kế hoạch tiếp tục mở mới 40-50 cửa hàng, dự kiến mảng bán lẻ tiếp tục là động lực tăng trưởng của PNJ.

KBSV dự phóng kết quả kinh doanh năm 2024 của PNJ với doanh thu thuần đạt 37.914 tỷ đồng (tăng 14,4% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế đạt 2.238 tỷ đồng (tăng trưởng 13,5%). Với triển vọng duy trì tăng trưởng tích cực, chúng tôi đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PNJ với giá mục tiêu 112.000 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu VCB

Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho biết, trong Quý 4/2023, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã cổ phiếu VCB – sàn HOSE) tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 15,959 tỷ đồng (-14.5% so với cùng kỳ năm trước), trong đó thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi giảm lần lượt 14%/18% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần của VCB giảm nhẹ so với cùng kỳ với nguyên nhân chính đến từ việc NIM và tăng trưởng tín dụng 2023 đều giảm so với cùng kỳ (0,4%/8,1% so với cùng kỳ). Thu nhập ngoài lãi của VCB giảm đều ở các mảng (thu nhập phí giảm 22%, thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng giảm 25%). Tuy nhiên, nhờ khoản hoàn nhập 1,486 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (CPDPRRTD) (Quý 4/22: trích lập 1,679 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế (LNST) Quý 4/23 giảm nhẹ 5,8% so với cùng kỳ. LNST 2023 đạt 33,033 tỷ đồng (+10.5% so với cùng kỳ), cao hơn 4,9% so với dự báo của KBSV và đạt 100% kế hoạch cả năm 2023.

Cuối năm 2023, tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,98%, cao hơn so với mức 0,68% cuối năm 22, song vẫn là một trong những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất toàn ngành. Nợ nhóm 2 tiếp tục giảm mạnh 27,4% so với quý liền trước và chiếm tỷ lệ 0,44%. Trong năm 2023, VCB đã sử dụng hơn 5,758 tỷ đồng để xử lý nợ xấu (+63.1% so với cùng kỳ, chiếm 37% tổng trích lập dự phòng trong năm). Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) đạt mức 230% tại cuối năm 2023.

Dự báo của KBSV dựa trên cơ sở: tăng trưởng tín dụng đạt 12% trong năm 2024 và 14% trong 2025; (NIM sẽ được duy trì quanh mức 3,1-3,2%, tương đương cao hơn so với 2023 và thấp hơn mức đỉnh 2022. KBSV cho rằng, mặc dù môi trường lãi suất thấp được duy trì nhưng lãi suất cho vay cũng sẽ giảm để hỗ trợ nền kinh tế. KBSV khuyến nghị trung lập đối với VCB với mức định giá 104.700 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá: 8,3%) dựa trên việc kết hợp 2 phương pháp thu nhập thặng dư và P/B.

Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu HAH

Công ty Chứng khoán VNDIRECT khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu HAH của Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An với giá mục tiêu 46.400 đồng/cổ phiếu.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 19/3 (Ảnh minh họa: KT)

Theo VNDIRECT, cước phí vận chuyển của HAH có thể tăng lên nhờ sở hữu một số tàu đang được cho thuê ở Trung Đông – khu vực gần kênh đào Suez.

HAH đang mở rộng đội tàu và dự kiến nhận thêm 3 tàu container trong năm 2024-2025 sau khi tiếp nhận Haian Alfa (HCY – 265) vào cuối năm ngoái. Với công suất lớn hơn, VNDIRECT dự báo doanh thu của HAH trong năm 2024-2025 lần lượt đạt 3.459 và 4.102 tỉ đồng, tăng trưởng 32,4% và 18,6% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, lợi nhuận gộp trong năm 2025 dự kiến giảm 0,9 điểm % xuống 23% do chi phí khấu hao dự kiến tăng 30,1% và 11,2% trong năm 2024-2025 dựa trên kế hoạch mở rộng đội tàu.

VNDIRECT dự báo tổng nợ của HAH sẽ tăng 50,6% và 3,2% so với cùng kỳ trong năm 2024-2025. Kết quả, chi phí lãi vay trong năm 2024-2025 dự kiến ở mức 146,2 và 135,8 tỉ đồng, tăng 99,2% và giảm 7,1% so với cùng kỳ. Theo đó, lợi nhuận trước thuế dự kiến giảm xuống mức 16,3% và 16,2% trong năm 2024-2025, so với mức 17,2% của năm 2023.

Do đó, VNDIRECT khuyến nghị trung lập cổ phiếu HAH với giá mục tiêu 46.400 đồng/cổ phiếu.