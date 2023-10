Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 23/10

Nhận định chứng khoán 23/10: Vị thế mua thăm dò đang có lợi thế

SSI - Thanh khoản thị trường ở mức cao hỗ trợ KQKD quý 3/2023

Theo Công ty CP Chứng khoán Vietcap (VCSC), CTCP Chứng khoán SSI (SSI) vừa công bố kết quả kinh doanh (KQKD) hợp nhất trong 9 tháng đầu năm 2023 với lợi nhuận ròng đạt 1.800 tỷ đồng (+21,6% so với cùng kỳ năm ngoái), hoàn thành 86,5% dự báo năm 2023. Doanh thu hoạt động trong 9 tháng của năm 2023 (được định nghĩa bao gồm lãi nhưng không bao gồm lỗ mảng tự doanh) tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 5.100 tỷ đồng với lợi nhuận từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) là động lực tăng trưởng chính, hoàn thành 75,3% dự báo cả năm.

Trong khi đó, chi phí hoạt động 9 tháng của năm 2023 giảm 26,9% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 58,5% dự báo cả năm chủ yếu do khoản lỗ từ FVTPL thấp hơn dự kiến. Lợi nhuận sau thuế (LNST) quý 3/2023 đạt 710 tỷ đồng (+25,2% so với quý trước; +111% so với cùng kỳ năm ngoái). Chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo lợi nhuận cho SSI, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Lợi nhuận sau thuế quý 3/2023 của SSI đạt 710 tỷ đồng, tăng 25,2% so với quý trước (Ảnh minh họa: KT)

LNTT hợp nhất từ mảng tự doanh trong 9 tháng của năm 2023 tăng 247% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 54,1% LNTT của SSI. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất từ mảng tự doanh trong quý 3/2023 tăng 7,2% so với quý trước, chiếm 46,6% LNTT của SSI.

Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) (bao gồm tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi có thời hạn dưới một năm) tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong bối cảnh số dư HTM trung bình giảm 25,3%, mà chúng tôi cho rằng chủ yếu là do lợi suất cao hơn khi lãi suất tăng trong nửa cuối năm 2022.

PTB - KQKD quý 3/2023 kém tích cực

Công ty CP Chứng khoán Vietcap (VCSC) cho biết, CTCP Phú Tài (PTB) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý 3/2023 với doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt giảm 19% và 24% so với quý trước. PTB hiện chưa công bố cơ cấu doanh thu và lợi nhuận. Trước đó, chúng tôi kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận trong quý 3/2023 sẽ tương tự như quý 2/2023.

Theo quan điểm của chúng tôi, kết quả kinh doanh kém tích cực này một phần có thể là do PTB không còn bán hàng cho Noble House Home Furniture LLC. Khách hàng Mỹ này đã trì hoãn thanh toán và gần đây đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11.

Theo Noble House, công ty này nợ PTB 3 triệu USD. Theo PTB, công ty chưa trích lập dự phòng cho khoản phải thu này do PTB đang chờ phán quyết của tòa án vào tháng 11 năm nay.

Quý 3/2023, LPBank ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) thông tin, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank, mã chứng khoán LPB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2023 và 3 quý đầu năm. Theo đó, trong 3 quý đầu năm, Ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng tích cực, đạt tổng dư nợ 263.640 tỷ đồng, tương đương mức tăng 11,80% so với đầu năm, huy động vốn đạt gần 274.580 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cuối năm 2022. Trong quý 3, lợi nhuận trước thuế của LPBank đạt 1.241 tỷ đồng, tăng 41% so với quý trước cho thấy sự cải thiện đáng kể trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, giữ được đà tăng trưởng, và có tiềm năng bứt phá trong 3 tháng cuối năm.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, đồng thời LPBank tích cực thực hiện các chính sách giảm lãi suất để hỗ trợ khách hàng nên lợi nhuận trước thuế lũy kế trong 3 quý đầu năm 2023 của LPBank đạt 3.678 tỷ đồng, tuy giảm 24% so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn hoàn thành 61,45% kế hoạch lợi nhuận năm.

Bóng đèn Rạng Đông (RAL) báo lãi quý 3 tăng trưởng 64%

Cũng theo Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS), Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL) đã công bố báo cáo tài chính quý 3 và lũy kế 9 tháng của năm 2023. Cụ thể, riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 1.281 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán cũng tăng tương ứng nên lãi gộp đạt 315 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp đạt xấp xỉ 25%, thấp hơn mức 33% trong cùng kỳ. Doanh thu tài chính trong kỳ của RAL tăng mạnh với hơn 3 tỷ đồng, tuy nhiên, chi phí tài chính và chi phí bàn hành giảm lần lượt 20% và 15% về mức 24 tỷ đồng và 162 tỷ đồng.

Kết quả, LNST của Bóng đèn Rạng Đông đạt 97 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ, EPS đạt 4.115 đồng. Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần đạt 4.103 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. LNTT đạt 411 tỷ đồng, LNST đạt 389 tỷ đồng, tăng lần lượt 17% và 41% so với cùng kỳ năm ngoái. EPS 9 tháng đầu năm tiếp tục lọt top những cổ phiếu có EPS cao với 16.552 đồng, cải thiện mạnh so với mức 12.066 đồng trong cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, Bóng đèn Rạng Đông đặt mục tiêu doanh thu 6.100 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 366 tỷ đồng. Sau 9 tháng của năm 2023, RAL đã hoàn thành được 80% kế hoạch về doanh thu và vượt kế hoạch lợi nhuận đặt ra.