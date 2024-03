Nhận định chứng khoán 18/3: Thị trường có thể sẽ quay trở lại đà tăng

Thị trường sẽ giao dịch giằng co, các nhóm ngành luân phiên tăng điểm

Nối tiếp áp lực bán trong tuần trước đó, thị trường chứng khoán Việt Nam mở màn tuần qua không mấy tích cực với phiên giảm mạnh gần 12 điểm. Cũng chỉ 2 phiên sau đó thị trường bật tăng mạnh lấy lại hoàn toàn những gì đã mất. Diễn biến cuối tuần chứng kiến 2 phiên giao dịch tương đối giằng co, đặc biệt trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 15/3, chỉ số “tàu lượn” trong 30 phút cuối phiên với hoạt động cơ cấu của các quỹ ETF. Đóng cửa tuần giao dịch 11-15/3, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.263,78 điểm +16,43 điểm, khép lại một tuần giao dịch nhiều biến động.

Thanh khoản có sự sụt giảm -11,38% so với tuần giảm điểm trước đó, dòng tiền bắt đáy vẫn dồi dào đẩy thanh khoản tuần qua vượt trung bình 20 tuần giao dịch. Lũy kế tuần giao dịch cả tuần giao dịch, thanh khoản bình quân trên sàn HSX đạt 923 triệu cổ phiếu (- 11,38%), tương đương 25.231 tỷ đồng (-6,64%) về giá trị giao dịch.

Độ mở thị trường trở lại với sắc xanh với 15/21 nhóm ngành tăng điểm. Nhiều nhóm ngành bứt phá khá mạnh trong tuần này tiêu biểu như: BĐS KCN (+8,66%), Dệt may (+6,05%), Hóa chất (+5,6%)... Ngược lại, một số nhóm ngành gặp sức ép điều chỉnh lớn như: Hàng tiêu dùng (-2 54%), Bảo hiểm (-1 48%), Đường (-1 06%)...

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), xét trên biểu đồ tuần, xu hướng tăng điểm vẫn tiếp tục được duy trì, các chỉ báo RSI, MACD vẫn duy trì xu hướng tích cực. Tuy nhiên, RSI đang ở vùng quá bán cùng với việc nhóm Bluechip điều chỉnh nhiều khả năng thị trường sẽ giao dịch giằng co, các nhóm ngành luân phiên tăng điểm trong các phiên tới.

“Nhà đầu tư nên mua thăm dò, ưu tiên những cổ phiếu bứt phá vượt nền tích lũy trong 2 phiên tăng trước đó. Tuy nhiên, vị thế mua chỉ nên mở khi thị trường chung rung lắc để có điểm mua an toàn”, chuyên gia của CSI nhận định.

Thị trường có thể sẽ quay trở lại đà tăng

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), phiên cuối tuần trước 15/3 thị trường chịu áp lực bán trong biên độ và thanh khoản vừa phải diễn biến nhóm tại nhóm VN30 tương đối tiêu cực trong phiên nhưng sau khi kiểm định lại các vùng hỗ trợ thị trường ghi nhận sự hồi phục tương đối tốt vào cuối phiên. Điều này cho thấy dòng tiền chờ tham gia thị trường ở những nhịp rung lắc vẫn còn tương đối lớn. Song, nhà đầu tư cần lưu ý những rủi ro ngắn hạn vẫn còn hiện hữu và áp lực bán có thể quay lại bất cứ lúc nào.

“Nhà đầu tư nên tránh mua đuổi trong những nhịp hồi ngắn và đề cao quản trị rủi ro danh mục”, chuyên gia của ASEANSC lưu ý.

Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ quay trở lại đà tăng trong phiên giao dịch hôm nay 18/3. Đồng thời, thị trường có thể sẽ còn phân hóa ở các phiên giao dịch đầu tuần khi dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu Midcaps và Smallcaps, nhưng nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có thể sớm quay trở lại đà tăng rõ ràng hơn trong tuần giao dịch này 18-22/3, nếu chỉ số VN-Index vượt được mức 1.268 điểm thì đồ thị giá có thể nhanh chóng hướng về mức 1.330 điểm trong tuần giao dịch này.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và mua mới ở các nhịp điều chỉnh. Theo đồ thị tuần, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 1,3% so với tuần giao dịch trước đó. Đồng thời, rủi ro trung hạn vẫn ở mức thấp và thị trường vẫn đang giai đoạn xu hướng trung hạn rõ ràng. Ngoài ra, xu hướng trung hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao và tận dụng nhịp điều chỉnh để mua mới”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.