Nhận định chứng khoán 18/7: VN-Index tiếp tục đà tăng, hướng về mức 1.200

Đà tăng của thị trường đang được duy trì

Tiếp tục xu hướng tăng điểm tuần trước, VN-Index duy trì sự tích cực khi mở đầu phiên tăng điểm tốt hướng đến vùng giá 1.180 điểm. Áp lực rung lắc dễn ra trong phiên, tuy vậy, kết phiên giao dịch ngày 17/7, VN-Index tăng 4,73 điểm (+0,40%) lên mức 1.173,13 điểm, duy trì phiên tăng điểm thứ 7 liên tiếp. HNX-Index tăng 0,76 điểm (+0,33%) lên mức 230,95 điểm. Độ rộng thị trường trên hai sàn niêm yết duy trì tích cực với tổng cộng 371 mã tăng giá (21 mã tăng trần), mức độ phân hóa dần mạnh hơn với nhiều mã chịu áp lực chốt lãi gia tăng khi có 247 mã giảm giá (10 mã giảm sàn) và 129 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản trên hai sàn niêm yết đạt 22.182 tỷ đồng, giảm nhẹ so với phiên trước, duy trì vượt mức trung bình cho thấy dòng tiền vẫn đang cải thiện trở lại ở nhiều nhóm mã, điển hình như nhóm bất động sản, bảo hiểm...

Nhóm mã cổ phiếu bất động sản sau phiên tăng điểm cuối tuần tiếp tục có diễn biến rất tích cực, nhiều mã tăng giá, thanh khoản gia tăng mạnh như: LDG (+6,94%), QCG (+6,92%), SCR (+4,99%), VHM (+4,61%), DXG (+3,49%), DIG (+3,35%).... Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng có diễn biến khá tích cực với nhiều mã tăng giá tốt, vượt vùng giá đỉnh cũ với thanh khoản gia tăng như: PVS (+2,35%), PVC (+1,59%), PVD (+1,19%), PVT (+0,63%)... ngoài các mã chịu áp lực bán sau nhịp tăng mạnh như: CNG (-4,52%)...

Kết phiên giao dịch ngày 17/7, VN-Index tăng 4,73 điểm (+0,40%) lên mức 1.173,13 điểm

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), khả năng thị trường sẽ có thêm các phiên rung lắc, rũ bỏ và test lại ngưỡng 1.150 điểm để tích lũy thêm nội lực cho đợt bứt phá dứt khoát vẫn có thể xảy ra. Về góc nhìn trung - dài hạn thị trường đang trong sóng hồi trên nền tảng tích lũy rất tốt kéo dài trong 6 tháng đầu năm, thời gian qua, VN-Index đã bứt phá để thoát nền và tạo ra những mô hình hồi phục ngắn hạn tin cậy, điều này tạo cơ sở cho khả năng trong trung hạn VN-Index còn có thể hình thành uptrend.

“Đà tăng của thị trường đang được duy trì nhưng trong ngắn hạn thị trường có thể có rủi ro điều chỉnh sau khi vượt cản, do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn giai đoạn hiện tại không nên mua đuổi ở các phiên tăng và nên duy trì danh mục hiện tại. Với nhà đầu tư trung, dài hạn đã giải ngân trong thời gian vừa qua (đón đầu giai đoạn bùng nổ sau tích lũy) nên nếu cơ cấu tốt thì hiện tại hoàn toàn có thể tiếp tục nắm giữ. Chiến lược giải ngân trung - dài hạn nên là gia tăng giải ngân trong các giai đoạn thị trường điều chỉnh giảm”, chuyên gia của SHS nêu quan điểm.

Áp lực rung lắc tiếp tục diễn ra

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), thị trường phiên 17/7 ghi nhận một phiên giao dịch khá giằng co và đóng cửa tăng nhẹ, mức cao hơn trung bình trong ngày, trong bối cảnh thanh khoản giảm khá và ở gần mức trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy sự giằng co của bên mua và bên bán, và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Do đó, áp lực rung lắc sẽ tiếp tục diễn ra trong phiên hôm nay 18/7.

“Trong phiên giao dịch hôm nay 18/7, áp lực bán tại vùng kháng cự gần 1.175 – 1.180 điểm có thể khiến chỉ số VN-Index quay đầu giảm điểm trong phiên sáng, để kiểm tra vùng hỗ trợ gần 1.165 – 1.170 điểm, và xa hơn là vùng hỗ trợ 1.155 – 1.160 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày”, chuyên gia của ASEANSC dự báo.

Trong khi đó, các chuyên gia của Công Ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên giao dịch hôm nay 18/7 và chỉ số VN-Index có thể sẽ hướng về mức 1.200 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho nên đồ thị giá có thể sẽ tiếp tục hướng về các mức cao hơn, điểm tích cực là dòng tiền tiếp tục tăng mạnh và lan tỏa đều giữa các nhóm cổ phiếu, đặc biệt dòng tiền liên tục luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục ở mức lạc quan cho thấy điểm mua mới vẫn ở mức an toàn.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại và xem xét mua mới với tỷ trọng thấp”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.