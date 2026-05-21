Đấu giá thành công 2 túi Hermès bạch tạng của Trương Mỹ Lan, thu hơn 14 tỷ đồng

Thứ Năm, 20:44, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hai túi xách Hermès từng thuộc sở hữu của Trương Mỹ Lan được đấu giá trực tuyến thành công, mang về hơn 14 tỷ, trong đó có chiếc túi được trả giá hơn 11,6 tỷ.

Ngày 21/5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM cho biết, sau các phiên đấu giá trực tuyến kéo dài 30 phút cho mỗi sản phẩm, 2 túi xách hiệu Hermès của bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã được đấu giá thành công với mức trúng cao hơn nhiều so với giá khởi điểm.

Túi xách nhãn hiệu Hermès size 30 màu trắng, không đính đá, đã qua sử dụng, giá trúng là hơn 2,5 tỷ đồng.

Trong đó, chiếc túi Hermès size 30 màu trắng có giá khởi điểm hơn 2,3 tỷ đồng. Sau 4 lượt trả giá, tài sản này được chốt ở mức hơn 2,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chiếc túi Hermès size 25 màu trắng, phần khóa và viền túi được đính đá trắng, có giá khởi điểm hơn 1,7 tỷ đồng nhưng đã thu hút đông người tham gia đấu giá. Sau 119 lượt trả giá, người mang mã số HCM23013421 trúng đấu giá với số tiền hơn 11,6 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần giá khởi điểm.

Túi xách nhãn hiệu Hermès size 25 màu trắng, đã qua sử dụng, giá trúng hơn 11,6 tỷ đồng

.Theo kế hoạch, ngày 22/5, cơ quan chức năng tiếp tục đưa 3 ô tô hạng sang của bà Trương Mỹ Lan ra đấu giá trực tuyến, gồm các dòng Maybach, BMW và Lexus.

Cụ thể, phiên đấu giá xe Maybach diễn ra từ 14h đến 14h30; BMW từ 15h đến 15h30 và Lexus từ 16h đến 16h30 cùng ngày.

Hình thức đấu giá là trả giá lên. Bước giá đối với xe Maybach là 100 triệu đồng/lần trả giá, trong khi hai mẫu xe BMW và Lexus có bước giá 20 triệu đồng.

Hiện Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đang tổ chức thi hành các bản án liên quan vụ án Trương Mỹ Lan theo phán quyết sơ thẩm của TAND TP.HCM hồi tháng 10/2024 và bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP.HCM vào tháng 4/2025. Theo các bản án này, bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình.

Người trẻ có nên "sống thử" trước hôn nhân hay không?

VOV.VN - Khi xác định được giá trị bản thân, mỗi chúng ta sẽ biết phát huy điểm mạnh và trở nên tốt hơn từng ngày. Đó là gợi ý của nhà văn, nhà báo Phong Điệp cho cô gái trẻ đang gặp rắc rối trong tình yêu khi "góp gạo thổi cơm chung" trước kết hôn.

Theo Hoàng Thọ/VTCNews
Tag: Túi xách nhãn hiệu Hermès đấu giá Trương Mỹ Lan
Tin liên quan

Cách giới thượng lưu Trung Quốc cổ đại giải nhiệt giữa mùa hè nắng nóng cực đoan

VOV.VN - Từ quạt nước, hầm băng của hoàng gia đến gối tre của dân thường, người Trung Quốc cổ đại đã sáng tạo nhiều cách chống chọi với nắng nóng 40 - 43°C.

Phụ nữ dễ cáu gắt, cảm xúc thất thường: Lý do từ đâu?

VOV.VN - Nhiều chị em thường xuyên rơi vào trạng thái “sáng vui, chiều buồn”, dễ cáu gắt, mất hứng thú hoặc mệt mỏi kéo dài nhưng nghĩ chỉ do áp lực cuộc sống. Theo bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, đây có thể là dấu hiệu rối loạn nội tiết tố nữ, ảnh hưởng đến tâm trạng, giấc ngủ, sinh lý và sức khỏe tổng thể.

Trầm cảm ở người cao tuổi và hành trình tìm lại sự an nhiên

VOV.VN - Giữa nhịp sống hối hả của đô thị, đằng sau những cánh cửa đóng kín là một cuộc chiến thầm lặng đang diễn ra hàng ngày. Đó không phải là cuộc chiến với bệnh tật, mà là cuộc chiến tâm lý mang tên “trầm cảm” ở người cao tuổi.

