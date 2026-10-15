Diễn đàn “Tiêu dùng trách nhiệm - Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ tương lai”

Diễn đàn Tiêu dùng bền vững 2026 với chủ đề “Tiêu dùng trách nhiệm - Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ tương lai”, nằm trong chuỗi sự kiện “Thúc đẩy sản xuất – Tiêu dùng bền vững năm 2026” thuộc Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030.

Diễn đàn là không gian để các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và người tiêu dùng cùng nhìn lại chặng đường đã qua, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững trong giai đoạn mới.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm góp phần triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026–2030 của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, hướng tới xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, minh bạch, công bằng, gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và bền vững.

Sự kiện sẽ được phát trực tiếp trên các nền tảng web, Fanpage và kênh Youtube chính thức của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV).