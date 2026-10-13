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Ngày 15/10 sẽ diễn ra "Diễn đàn Tiêu dùng bền vững 2026"

Thứ Ba, 10:13, 13/10/2026
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VOV.VN - Nhằm thúc đẩy sản xuất xanh và xây dựng lối sống tiêu dùng có trách nhiệm, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) phối hợp với Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Diễn đàn Tiêu dùng bền vững 2026 với chủ đề “Tiêu dùng trách nhiệm – Tiết kiệm năng lượng – Bảo vệ tương lai”.

Tiếp nối sự thành công của Diễn đàn Tiêu dùng bền vững được tổ chức thường niên từ năm 2022 đến năm 2025, diễn đàn năm 2026 tiếp tục là không gian đối thoại quan trọng nhằm nhìn lại chặng đường 4 năm thực hiện Chương trình Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững.

ngay 15 10 se dien ra dien dan tieu dung ben vung 2026 hinh anh 1
Diễn đàn Tiêu dùng bền vững 2026 diễn ra ngày 15/10

Đây cũng là hoạt động trọng tâm góp phần triển khai Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026–2030, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050 của Việt Nam.

Sự kiện dự kiến thu hút hơn 200 đại biểu tham dự trực tiếp, bao gồm lãnh đạo Bộ Công Thương, Đài Tiếng nói Việt Nam, đại diện các Bộ, ngành, tổ chức quốc tế, các chuyên gia kinh tế cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp lớn như Petrovietnam, Unilever Việt Nam...

Để lan tỏa thông điệp sâu rộng, chương trình được truyền hình trực tuyến trên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), Fanpage và kênh Youtube chính thức.

Diễn đàn sẽ tập trung vào 2 phiên thảo luận chính: “Chuyển dịch năng lượng xanh – Nền tảng cho tiêu dùng bền vững” và “Từ chuyển đổi xanh đến hành vi tiêu dùng bền vững”. Bên cạnh các báo cáo chuyên sâu và phóng sự thực tế, đại biểu sẽ trực tiếp tham gia các phiên khảo sát nhanh bằng thiết bị bình chọn điện tử nhằm ghi nhận đa chiều ý kiến về các rào cản, cơ chế chính sách và giải pháp thúc đẩy tiêu dùng xanh. Sự kiện hứa hẹn mang đến những giải pháp đột phá, kết nối chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

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Người tiêu dùng là động lực cho phát triển kinh tế xanh và bền vững

VOV.VN - Hướng tới tôn vinh vai trò của người tiêu dùng trong phát triển kinh tế bền vững, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) phối hợp với Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức chương trình “Consumer Fest – Ngày hội tri ân người tiêu dùng” từ ngày 24 – 26/10 tại Hà Nội.

PV/VOV.VN
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