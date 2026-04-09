Điều chỉnh giá xăng dầu vào ban đêm: Bộ Công Thương giải thích lý do

Tại họp báo thường kỳ Quý I/2026 của Bộ Công Thương diễn ra chiều 9/4, liên quan đến tiến trình triển khai sớm xăng sinh học E10 ngay từ tháng 4/2026, ông Đào Duy Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 19/3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 09 về tiết kiệm năng lượng và đẩy nhanh lộ trình xăng sinh học, giao Bộ Công Thương xem xét chuyển đổi xăng khoáng sang xăng sinh học E10.

Thực hiện Chỉ thị 09, trong tháng 4/2026, Bộ Công Thương đã đề nghị thương nhân đầu mối báo cáo mức độ sẵn sàng chuyển đổi nhiên liệu xăng sinh học E10. Ngày 26/3, Thứ trưởng Tân cũng đã chủ trì hội nghị với các Bộ, ngành, thương nhân đầu mối, Hiệp hội nhiên liệu sinh học, Hiệp hội xăng dầu để thống nhất triển khai.

Căn cứ vào khả năng cung ứng và mục tiêu đề ra, Bộ Công Thương thống nhất cùng các Bộ, ngành, hiệp hội và doanh nghiệp xác định thị trường đã hội đủ 3 yếu tố để triển khai sớm nhiên liệu xăng sinh học E10, đó là nguồn cung, điều kiện pháp lý hạ tầng và sự sẵn sàng của các DN phân phối (cây xăng).

Riêng đối với các cửa hàng trực thuộc thương nhân đầu mối lớn như Petrolimex hay PVOIL, về cơ bản đã có sự chuẩn bị nguồn cung nhiên liệu sinh học từ cuối năm 2024, theo kế hoạch của Thông tư 50 cho đến ngày 1/6/2026 sẽ có khoảng 1,5 năm chuẩn bị.

“Tuy nhiên, một số DN có quy mô nhỏ hơn vẫn còn khó khăn trong khâu chuẩn bị hạ tầng, như thau rửa bồn bể, thiết bị trạm bơm. Bộ Công Thương khuyến cáo các đơn vị này đẩy nhanh chuẩn bị hạ tầng chuyển đổi, đồng thời Bộ cũng đã có Tờ trình 2249 ngày 1/4/2026 báo cáo Thủ tướng về điều kiện khả năng triển khai phân phối xăng E10 trong tháng 4”, ông Duy Anh thông tin.

Liên quan đến điều hành giá xăng E10, Bộ Công Thương cũng cho biết, trong Nghị định 83 và Nghị định 80 về kinh doanh xăng dầu đã có quy định tính toán giá nhiên liệu sinh học. Bộ Công Thương sẽ nghiên cứu tiến hành điều hành giá xăng sinh học theo quy định pháp luật.

Thông tin về nguồn cung xăng dầu có ảnh hưởng từ chiến sự Trung Đông, tại họp báo, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng kinh doanh xăng dầu và khí (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước – Bộ Công Thương) cho hay, tình hình và nhập khẩu xăng dầu, nhiên liệu hàng không thực tế trong tháng 3, các DN đã nhập khẩu khối lượng lớn, ước tính vào khoảng trên 3,2 triệu m3, cùng với lượng tồn kho đủ đảm bảo nguồn cung cho tháng 4 và hết tháng 5/2026.

“Các DN đã chủ động đa dạng hóa nguồn cung, mua dầu từ Nga để thay thế cũng như giảm rủi ro từ chiến sự Trung Đông. Đối với nhiên liệu bay Jet A1, do giá nhiên liệu này tăng có tác động đến chi phí của các hãng hàng không, nhưng với chỉ đạo của Chính phủ và sự linh hoạt của DN, nguồn cung Jet A1 vẫn được duy trì thường xuyên, liên tục, không để xảy ra gián đoạn”, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Phân tích về các kịch bản giá dầu thế giới có khả tăng tăng bất thường trong tương lai, đại diện Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước cũng cho biết, với kịch bản giá dầu tăng trên 200 USD, Bộ Công Thương chủ động xây dựng kịch bản điều hành linh hoạt, đảm bảo mục tiêu kép không làm đứt gãy nguồn cung và kiểm soát vĩ mô.

Cụ thể, Bộ Công Thương chỉ đạo nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Bình Sơn sản xuất tối đa công suất, đa dạng nguồn nguyên liệu. Thứ hai, sử dụng công cụ linh hoạt tăng giảm biên độ, phối hợp Bộ Tài chính điều chỉnh thuế nhập khẩu. Thứ ba, phối hợp các Bộ, ngành kiểm soát hàng thiết yếu và tăng cường thông tin thị trường.

Giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh vào thời gian hợp lý

Báo chí thắc mắc tình trạng thời gian gần đây liên Bộ Công Thương – Tài chính thướng xuyên thực hiện việc điều hành giá xăng dầu vào thời điểm nửa đêm, đại diện Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước khẳng định việc này xuất phát từ thực tế yêu cầu Nghị định 95 và Nghị định 80, khi giá xăng dầu cơ sở có biến động lớn (tăng 7% hoặc 15% hay giảm 10%), liên Bộ sẽ có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ ngay trong ngày.

“Thời gian điều hành giá xăng dầu thương rơi vào thời điểm cuối ngày, giúp cập nhật dữ liệu giá Singapore mới nhất sát thực tế, hạn chế độ trễ. Đồng thời, đây cũng là thời điểm chốt sổ, hạn chế xáo trộn kinh doanh và tình trạng đầu cơ găm hàng. Tuy nhiên, tới đây Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước sẽ báo cáo Thứ trưởng ghi nhận sự bất tiện này để thay đổi thời gian điều chỉnh cho phù hợp”, ông Nguyễn Tuấn Anh khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Công Thương - ông Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng thông tin thêm về việc điều hành giá xăng dầu vào ban đêm của liên Bộ. Theo đó, việc điều hành giá diễn ra vào đêm thường là lúc giá xăng dầu đã tăng để người dân được biết trước 1 ngày. Trên thực tế, liên Bộ đã luôn cố gắng để điều hành giá xăng dầu vào giờ thông lệ, vào khoảng 15h00 như trước khi xảy ra biến động giá xăng dầu do tác động của chiến sự Trung Đông.