Doanh nghiệp nông nghiệp trước làn sóng điều tra phòng vệ thương mại

Trong bối cảnh xuất khẩu nông sản Việt Nam tiếp tục tăng trưởng và mở rộng thị phần tại nhiều thị trường lớn, các doanh nghiệp nông nghiệp đang đối mặt với nguy cơ ngày càng gia tăng từ các biện pháp phòng vệ thương mại của nước nhập khẩu. Các vụ điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ không còn tập trung ở lĩnh vực công nghiệp mà đã mở rộng sang nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm chế biến và thủy sản.

Mỗi thị trường nhập khẩu đòi hỏi tiêu chuẩn khác nhau, vì vậy người dân phải canh tác theo yêu cầu để giữ vững thị trường (Ảnh: Phạm Hải)

Theo các chuyên gia, xu hướng gia tăng sử dụng công cụ phòng vệ thương mại đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu khi nhiều quốc gia tăng cường bảo vệ sản xuất trong nước và ứng phó với những biến động kinh tế, thương mại quốc tế. Trong bối cảnh Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) và liên tục gia tăng thị phần xuất khẩu, nguy cơ hàng hóa Việt Nam trở thành đối tượng điều tra là điều khó tránh khỏi.

Thời gian qua, nhiều mặt hàng nông sản và thực phẩm của Việt Nam như mật ong, thủy sản, gỗ, sản phẩm chế biến từ nông sản đã phải đối mặt với các biện pháp phòng vệ thương mại hoặc các hình thức giám sát nhập khẩu từ thị trường nước ngoài. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu mà còn làm gia tăng chi phí và áp lực tuân thủ đối với doanh nghiệp.

Một trong những khó khăn lớn hiện nay là nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn còn hạn chế về kiến thức pháp lý và kinh nghiệm xử lý các vụ việc phòng vệ thương mại. Việc lưu trữ dữ liệu, xây dựng hệ thống kế toán minh bạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của cơ quan điều tra nước ngoài. Khi phát sinh vụ việc, không ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc cung cấp thông tin, dẫn đến nguy cơ bị áp dụng mức thuế cao hoặc mất lợi thế cạnh tranh.

Bên cạnh đó, các yêu cầu mới về phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải carbon và chống gian lận xuất xứ đang được nhiều quốc gia lồng ghép vào hoạt động quản lý thương mại. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao năng lực quản trị, xây dựng chuỗi sản xuất minh bạch và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng khắt khe.

Để giảm thiểu rủi ro, các cơ quan quản lý đang tăng cường hoạt động cảnh báo sớm, phổ biến kiến thức và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực ứng phó với các vụ điều tra phòng vệ thương mại. Các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần chủ động theo dõi thị trường xuất khẩu, cập nhật quy định của nước nhập khẩu, chuẩn hóa hệ thống dữ liệu và tăng cường liên kết chuỗi sản xuất.

Trong bối cảnh cạnh tranh thương mại toàn cầu ngày càng gay gắt, phòng vệ thương mại không chỉ là vấn đề pháp lý mà đã trở thành một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Chủ động chuẩn bị từ sớm sẽ giúp doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam bảo vệ hiệu quả thị trường xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Hội thảo “Doanh nghiệp nông nghiệp trước làn sóng điều tra phòng vệ thương mại” do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) và Sở Công Thương TP. Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ tổ chức. Hội thảo nhằm cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực ứng phó, chủ động phòng vệ thương mại cho doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam. Sự kiện có sự tham gia đồng hành của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC).