Dòng tiền ồ ạt quay lại, chứng khoán Việt có phiên tăng điểm cao nhất lịch sử

Diễn biến tích cực của thị trường trong phiên 8/4 được củng cố bởi nền tảng thông tin vĩ mô thuận lợi. Xung đột ở Trung Đông hạ nhiệt sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần, các tàu thuyền được đi qua eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn. Tiếp đến là FTSE đã chính thức xác nhận nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam kể từ tháng 9/2026 sau khi xem xét đợt rà soát trong tháng 3 vừa qua đã giúp thị trường chứng khoán Việt Nam tăng hơn 70 ngay khi mở cửa, sau đó hạ nhiệt đôi chút và đóng cửa phiên sáng với mức tăng gần 60 điểm.

Bước vào phiên giao dịch chiều, lực cầu gia tăng mạnh mẽ hơn giúp VN-Index nới rộng đà tăng, vượt qua ngưỡng cản 1.750 điểm lên chạm ngưỡng đường MA50, thanh khoản bùng nổ so với các phiên gần đây.

Dòng tiền ồ ạt quay lại, VN-Index tăng gần 80 điểm, bảng điện phủ kín sắc xanh, tím

Chốt phiên giao dịch hôm nay 8/4, VN-Index tăng 79,01 điểm (+4,71%) lên 1.756,55 điểm với 322 mã tăng, trong khi chỉ có 27 mã giảm, trong đó có 25 mã tăng kịch trần. Đây là phiên có biên độ tăng điểm mạnh mẽ nhất kể từ thời điểm thị trường tạo "đáy thuế quan" vào tháng 4/2025 cho đến nay. Kỷ lục trước đó là phiên giao dịch 10/4/2025 với hơn 70 điểm tăng (tương đương 6,62%), sau quyết định hoãn thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thanh khoản thị trường phiên hôm nay cũng có sự gia tăng mạnh mẽ, cho thấy tâm lý sẵn sàng giải ngân của nhà đầu tư sau chuỗi ngày đứng ngoài quan sát. Tổng khối lượng giao dịch trên sàn HoSE đạt hơn 1.256,7 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch lên tới 34.920,8 tỷ đồng.

Chứng khoán bùng nổ sau thông tin nâng hạng và hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông VOV.VN - Chứng khoán Việt Nam bật tăng mạnh trong phiên sáng 8/4 khi tâm lý nhà đầu tư được củng cố bởi loạt thông tin tích cực. FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường Việt Nam lên Thị trường Mới nổi vào tháng 9/2026, trong khi căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt sau động thái tạm ngừng tấn công của ông Trump.

Sắc xanh cũng chiếm gần trọn bảng điện VN30 với 29/30 mã tăng. Mã duy nhất trong rổ VN30 kết phiên trong sắc đỏ là LPB. Đáng chú ý, VN30 Index cũng tạo nên kỷ lục về số điểm tăng với 90 điểm (tương đương 4,89%) lên 1.931 điểm. Dòng tiền tập trung cao độ vào các nhóm ngành có độ nhạy với kỳ vọng phục hồi như chứng khoán và bất động sản.

Trên sàn HNX, đà tăng cũng được nới rộng theo đà hưng phấn trên sàn HOSE. Chốt phiên giao dịch hôm nay, chỉ số HNX-Index tăng 6,62 điểm (+2,68%) lên 253,32 điểm với 122 mã tăng và 42 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 107,8 triệu đơn vị, giá trị 1.980,4 tỷ đồng.

Trên sàn UPCoM, chốt phiên giao dịch ngày 8/4, chỉ số UPCoM-Index tăng 2,06 điểm (+1,64%) lên 127,7 điểm với 186 mã tăng và 79 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 59 triệu đơn vị, giá trị 663,4 tỷ đồng.