Giá bạc hôm nay 17/3: Giá bạc trong nước và thế giới cùng tăng nhẹ

Giá bạc trong nước tăng nhẹ

Sáng 17/3, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 3,06 - 3,15 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 40.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 30.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán giữ ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 81,6 - 84,13 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 860.000 đồng/kg chiều mua vào và giảm 880.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch mua bán kéo giảm còn ở mức 2,53 triệu đồng/kg.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 3,05 - 3,14 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 40.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 30.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 81,46 - 83,97 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 1,04 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,07 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 3,14 - 3,24 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tăng 30.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Bạc thế giới ở mức 81,6 USD/ounce

Sáng 17/3 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 81,6 USD/ounce, tăng 1,22 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch liền trước.

Ông Tarek Saab, Giám đốc điều hành của Texas Precious Metals cho rằng, cơ hội tăng giá của bạc có thể vẫn còn nguyên vẹn, bởi vì bạc có một danh tính kép, vừa là kim loại tiền tệ, vừa là hàng hóa công nghiệp — thường làm tăng độ biến động giá của bạc. Đối với giới đầu tư, kết quả của sự kết hợp trên là một thị trường có khả năng tạo ra những đợt tăng giá mạnh mẽ và cũng có những đợt điều chỉnh sắc nét. Tuy nhiên, ông Tarek Saab tin rằng, trong dài hạn, vẫn có thể ủng hộ mức giá cao hơn đối với bạc.