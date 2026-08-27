Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong và thế giới cùng giảm

Giá bạc trong nước hơn 63,7 triệu đồng/kg

Sáng 27/8, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,31 - 2,38 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 20.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 61,92 - 63,7 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 260.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 400.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 26/8.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,32 - 2,39 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 20.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 61,97 - 63,89 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 400.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,34 - 2,41 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới điều chỉnh nhẹ

Sáng 27/8 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 69,25 USD/ounce, giảm 0,35 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới đang trong vùng quan trọng 69-70 USD/ounce. Nếu vượt qua vùng này, tâm lý thị trường được củng cố sẽ mở ra được giai đoạn tăng trưởng. Ngược lại, khi đồng USD tiếp tục mạnh lên và lãi suất cao duy trì, bạc có thể chịu áp lực điều chỉnh, chốt lời.